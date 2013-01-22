1000 تشکل مردمی در ستاد دهه فجر کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صدفی صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به تبیین برنامه های دهه فجر پرداخت و گفت: دهه فجر بزرگترین معجزه قرن است.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی غلبه خون بر شمشیر و ادامه حرکت انبیاء الهی، پیروزی حق بر باطل و مستضعفین بر مستکبرین است و در پیروزی این نظام سه مولفه مهم توکل بر خدا و ایمان دینی، رهبری حضرت امام( ره) و حضور حداکثری مردم تاثیرگذار بوده است.

صدفی، با اشاره به تاکیدات رهبری بر گرامیداشت ایام الله دهه فجر تصریح کرد: دهه فجر بیانگر وحدت و اقتدار نظام، بستری برای بیان دستاوردهای انقلاب، بازتاب دهنده ارزش ها و آرمان های انقلاب، اعلام وفاداری ملت نسبت به نظام و رهبری و فرصتی برای ایجاد روحییه امید و کارآمدی نظام است.

لزوم مشارکت حداکثری مردم در برنامه های دهه فجر

وی گزارشی از عملکرد ستاد دهه فجر استان کرمان ارائه کرد و گفت: اصول و سیاست های ستاد در بخش محتوایی ترویج آرمان ها و ارزش های انقلاب، تحکیم ارکان انقلاب به ویژه اصل ولایت فقیه، تبیین پیشرفت ها و دستاوردهای نظام، نقش انقلاب در ترویج باورهای دینی و اعتماد عمومی، تببین نقش انقلاب در بیداری اسلامی و تقویت وحدت کلمه است.

مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ادامه داد: در بحث اجرایی نیز مشارکت حداکثری مردم در برنامه ها، توجه به روستاها و عشایر و تشکیل ستادهای روستایی، صرفه جویی در برنامه ها، بسترسازی برای حضور حداکثری مردم در انتخابات با رعایت پرهیز از تبلیغات سیاسی و جناحی و مشارکت اقلیت های مذهبی از جمله سیاست های اجرایی ستاد است.

وی ادامه داد: در این راستا تاکنون 27 کمیته تخصصی، 23 ستاد شهرستانی، 41 ستاد در بخش ها، 1000 تشکل مردمی شامل اصناف و بازاریان، تشکل های مردمی، پایگاه های بسیج ، کانون های مساجد و غیره، 16 ستاد در شهرک ها و محلات بیش از هزار برنامه در قالب فرهنگی، هنری، علمی، آموزشی، قرآنی، رسانه ای، نمایشگاهی، ورزشی، مراسم و افتتاح پروژه ها برگزار می شود.

صدفی مراسم ویژه 12بهمن را همزمان با سراسر کشور ساعت 9 صبح در مصلی کرمان با سخنرانی استاندار کرمان اعلام کرد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن نیز در شهر کرمان از میدان طالقانی به سمت میدان عاشورا برگزار و در این مراسم حجت الاسلام اختری دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت به سخنرانی می پردازد.

برپایی نمایشگاه علوم قرآنی در کرمان

وی برگزاری جشنواره های فرهنگی و هنری و ورزشی، ویژه برنامه های جنگ شادی، برگزاری محافل قرآنی، نمایشگاه علوم قرآنی، میهمانی لاله ها، جشنواره فرهنگی و هنری عشایر، جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان، کارگاه های آموزشی، صبحگاه مشترک نیروهای مسلح را از جمله برنامه های دهه فجر اعلام کرد.

این مسئول فرهنگی استان کرمان افزود: همایش انتظار، همایش عفاف و حجاب، بازخوانی خاطرات انقلاب، نواختن زنگ انقلاب، تجلیل از خانواده های شهدا و مبارزین زمان انقلاب، برگزاری مسابقات کتابخوانی و فرهنگی و نمایش فیلم های برگزیده جشنواره فیلم فجر از جمله مهمترین برنامه های ستاد دهه فجر استان کرمان است.