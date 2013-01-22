  1. هنر
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۶:۰۷

"کافه سپید" تولد استاد فرشچیان را جشن می‌گیرد

"کافه سپید" تولد استاد فرشچیان را جشن می‌گیرد

برنامه نوجوانانه "کافه سپید" پنجشنبه پنج بهمن به معرفی شخصیت حرفه‌ای استاد محمود فرشچیان، چهره ماندگار نگارگری می‌پردازد.

حامد جوادزاده تهیه‌کننده "فرش سپید" در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: فردا چهار بهمن تولد 83 سالگی نگارگر "ظهر عاشورا" و "پرچمدار حق" است به همین بهانه تصمیم گرفتیم که موضوع این قسمت از "کافه سپید" را به زندگی حرفه‌ای استاد اختصاص دهیم.

وی افزود: با این رویکرد به سراغ هوشنگ جزی‌زاده، هنرمند اصفهانی و از شاگردان استاد فرشچیان رفتیم تا با او درباره این بزرگوار درباره شخصیت استاد و آثار ارزشمند او گفتگو کنیم.

به گفته این تهیه‌کننده، علاوه بر آثار ماندگار بسیاری که از محمود فرشچیان در حافظه هنری ایران بر جای مانده است،  طراحی ضریح امام رضا (ع) و امام حسین (ع)  نیز بر ارزش این هنرمند افزوده است.

جوادزاده با بیان این که تلاش می‌کنیم از حضور استاد در این برنامه استفاده کنیم، تصریح کرد: با توجه به آغاز نصب ضریح جدید حضرت امام حسین (ع)، در حال حاضر استاد در کربلا به سر می‌برند و دسترسی به ایشان ممکن نیست اما این به معنای ناامیدی ما نیست و همه توان خود را برای گفتگو با استاد فرشچیان در برنامه "کافه سپید" به کار می‌بندیم.

"کافه سپید" کاری از گروه نوجوان شبکه دو سیما است که پنجشنبه هر هفته از ساعت 17 برای معرفی مشاهیر ایران روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 1797574

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