به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه‌ای احمد میرعلایی مدیر بنیاد سینمایی فارابی صبح امروز سوم بهمن‌ماه با حضور وی، حسن نجاریان قائم مقام، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی فارابی و جمعی از اهالی رسانه برگزار شد.

در ابتدای این نشست جعفر گودرزی مدیرروابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی گفت: میرعلایی از 25/7/78 فعالیت خود را رسما در بنیاد سینمایی فارابی آغاز کرد و امروز درصدد هستیم در آستانه 30 سالگی فعالیت این بنیاد عملکردی از دوره مدیریت وی ارائه کنیم. من به جرات می‌توانم بگویم که در این چند سال به مظلومیت بنیاد فارابی پی بردم؛ بنیادی که با تمام اتفاقات پای اهداف خود ایستاده است.

در ادامه میرعلایی مدیر بنیاد فارابی عنوان کرد: در شرایط فعلی سینمای ایران که همه ما به نوعی در شکل‌گیری آن مقصریم بنیاد فارابی قصد نداشت صحبتی انجام دهد با وجود اینکه تهمت‌هایی نیز به این مرکز وارد کرده بودند اما ما طی این مدت هیچ پاسخی ارائه نکردیم. اما امروز که در آستانه 30 سالگی فعالیت فارابی هستیم تصمیم گرفتیم تا نشست رسانه‌ای در این ارتباط برگزار کنیم.

وی افزود: ما از همان ابتدای فعالیتمان در این بنیاد تلاش کردیم در خدمت سینما باشیم و آن را فقط در شعار مطرح نکنیم و در عمل نیز به این موضوع بپردازیم. امیدوارم توانسته باشیم کارنامه خوبی ارائه کنیم. برای رسیدن به این کارنامه در ابتدا باید بدانیم سینمای ایران در کجاست و قرارست به کجا برود. در زمان فعالیت ما چه زحماتی برای سینمای ایران کشیده شده است.

میرعلایی ادامه داد: در شرایط سینمای ایران، جا دارد از تمام کسانی که تلاش کردند با وجود این جو، کارهای خوبی ارائه کنند تشکر کنم و کسانی که منیت خود را کنار گذاشتند و فقط به مقوله سینما توجه کردند مورد قدردانی قرار گیرند. ما نیز بر همین اساس برنامه‌ریزی‌هایی در فارابی انجام دادیم خوشبختانه طی این مدت به بخشی از اهداف خود نیز دست یافتیم اما بخشی از انرژی‌ها صرف حواشی شد با این وضعیت اما سعی کردیم شرایط را به آرامش برسانیم.

وی عنوان کرد: خوشبختانه با رویکردی که ما در نظر گرفتیم بنیاد فارابی محل امنی برای فیلمسازان شد. بودجه بیت‌المال برای همه سینماگران است و ما تلاش کردیم در تنظیم این بودجه به درستی عمل کنیم. فارابی خانه همه فیلمسازمان است و در این مدت به ملاقات کسانی که در سینمای ایران به دلایلی کار نمی‌کردند رفتیم. من خودم را در خدمت افرادی می‌بینم که دلسوز سینما هستند. به نوعی در این سال‌ها از همه آنها دعوت کردم. اگر هم این دوستان نتوانستند دوباره کار کنند اشکال از فارابی نبوده است.

میرعلایی با اشاره به ملاک ساخت فیلم در بنیاد فارابی عنوان کرد: عهد و اخوت ما با فیلمسازان بر اساس فیلمنامه است. همانطور که می‌دانید طی این مدتی که من در فارابی بودم کسانی که با ما همکاری داشتند از قشرهای متعددی بودند. خوشبختانه در حال حاضر فیلمی نداریم که از جهت مفهومی نگران آن باشیم و آن را در انبار نگه داریم. ما با همه افکار کار می‌کنیم و در طول این 3 سال سعی کرده‌ایم با شرایط متغیر سینما هماهنگ باشیم.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: بین سال‌های 88 تا 90 در سینمای ایران تغییرات سه برابر شده است و این شرایط همچنان ادامه دارد. برخی عنوان می‌کنند بنیاد فارابی و یا بخش‌های دولتی دیگر وقتی فیلمی تولید می‌کنند دیگر به برگشت سرمایه آن و بحث اکران فکر نمی‌کنند. در صورتیکه این موضوع صحت ندارد و همه فیلمسازمان و خود ما به اکران فکر می‌کنیم. اما باید شرایط فعلی سینمای ایران در بخش گیشه را در نظر بگیریم.

وی با اشاره به مخاطب سینمای ایران گفت: ما فیلمی در سینما داشتیم که 7 ملییارد فروش کرد اما اگر بخواهیم آمار دقیقی از میزان مخاطب آن ارائه کنیم متوجه می‌شویم که فقط 3 درصد مردم ایران با این قیمت بلیت فعلی به دیدن آن رفتند. میزان مخاطب ما در حال حاضر در سینما 2.5 درصد است که یک درصد آن در شهرستانهاست. کمبود مخاطب دلایل متعددی دارد یکی از آنها وجود رسانه‌های جمعی است.

میرعلایی تاکید کرد: ما معماری اقتصاد سینما را فراموش کرده‌ایم و به همین دلیل دستمزدها بی‌حساب بالا می‌رود. متاسفانه ارگان‌هایی که باید به فکر سینما باشند فقط در طی این مدت به حاشیه پرداخته اند. بنیاد فارابی پرمخاطب ترین جشن کودک را در سطح دنیا برگزار کرد که می توانید آمار آن را از یونیسف بگیرید. اما کانون پرورش فکری کودکان، آموزش و پرورش، حوزه هنری چه کاری باید در جشنواره کودک انجام دهند؟ در همه دنیا تلویزیون پشتیبان سینماست.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی ادامه داد: کشور ما بسیار خاص و عجیب است. برخی فیلم‌های سیاه‌نمایی از ایران در جشنواره‌های مختلف حضور پیدا می‌کند بعد عنوان می‌کنیم جدایی نادر از سیمین فیلمی ضداسلام است قیاس‌ها در این شرایط بهم ریخته است ما سعی کرده‌ایم با همه ارگان‌ها در تماس باشیم و به یکدیگر کمک کنیم قطعا سینما را می‌توان در آینده رصد کرد که هر شخص و ارگانی در آن چه کاری انجام داده است.

وی با اشاره به صحبت‌های امام خمینی (ره) در ابتدای پیروزی انقلاب درباره سینما، گفت: رهبر کبیر انقلاب در آن شرایط ابتدای پیروزی عنوان کرد ما با سینما مخالف نیستیم. اما ما با این سینما چکار کرده‌ایم؟ متاسفانه در شرایط فعلی رفتارهای ناشایست بیشتر دیده می‌شود. امیدوارم پاسخگوی خوبی برای مردم و شهدا باشیم.

میرعلایی با اشاره به فعالیت‌های این مرکز در سینمای ایران عنوان کرد: ما در بخش سخت‌افزاری وظیفه داریم به سینمای ایران کمک کنیم. از این رو تعداد دوربین‌ها را بالا بردیم و در بخش نوری نیز فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دادیم. ما تلاش کردیم در طول این 3 سال تعداد تولیدات را به شکل معقولی بالا ببریم اما اگر بخش خصوصی بتواند نیاز تولیدات را فراهم کند قطعا فارابی در این بخش فعالیتی نمی‌کند اما اگر نتواند قطعا ما وارد می‌شویم.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی افزود: در جشنواره مقاومت که امسال برگزار شد از 8 فیلم دفاع مقدس 6 اثر متعلق به فارابی اما ما به دنبال فعال کردن بخش خصوصی هستیم من خودم به فعالیت این بخش پایبند هستم اما شرایط اقتصادی موجود در جامعه فعالیت بخش خصوصی را سخت کرده است. فارابی امسال با تمام قوا در فجر حضور دارد.

وی تاکید کرد: سال گذشته یک فیلمساز که من شخصا فیلم های او را دوست دارم و آنها را دنبال می‌کنم در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد 8 فیلم جشنواره امسال جشنواره درباره خیانت است. اگر سینماگر نگران نیست نباید از مسئولان هم توقع داشته باشیم. در صورتیکه ما باید به جایی برسیم که بخش خصوصی عمده فعالیت‌ها را در سینما انجام دهد.

میرعلایی افزود: این جلسه ما دفاع از سینمای ملی و دفاع از هویت سینماست. ما در بخش حمایت از تولیدات 108 پروژه سینمایی را مورد حمایت بنیاد فارابی به لحاظ امکانات و تجهیزات قرار دادیم. چرا باید ارز مبادلاتی به سینمای ایران تعلق نگیرد و ما ارز را به صورت آزاد تهیه و پوزیتیو و نگاتیو بخریم. البته رئیس سازمان سینمایی و وزیر ارشاد بسیار ما را در این زمینه کمک کردند این بودجه میلیاردی که می‌گویند به فارابی اختصاص یافته دوستان باید توجه کنند که خرج همه سینماست.

وی ادامه داد: فیلمی که 7 میلیارد می‌فروشد از این امکانات و تجهیزات بهره می‌برد همانطور که فیلمی که 200 میلیون هم می‌فروشد از همین امکانات استفاده می‌کند. ما به 381 فیلم مواد خام ارائه کردیم و در دیجیتالی شدن سینما هم همه همکاری لازم را انجام می‌دهیم. مهمترین مسئله در سینمای ایران در حال حاضر پژوهش است. سینما در شرایط فعلی حول محور مسائل ژورنالیستی حرکت می‌کند و از ریشه‌های فرهنگی خود جدا شده است.

مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی در ارتباط با پرداختن به مسایل نرم‌افزاری توسط فارابی در سینمای ایران گفت: ما در بخش فیلمنامه کارهای مهمی انجام دادیم.قصد داشتیم یک یا دو فیلم درباره انقلاب بسازیم اما متاسفانه فیلمنامه‌ای پیدا نکردیم که شایسته انقلاب اسلامی باشد. به همین دلیل جشنواره فیلمنامه‌نویسی انقلاب اسلامی را راه‌اندازی کردیم. آن فیلمنامه‌ها رصد شد و متن‌های دیگری نیز توسط کارشناسان در حال حاضر در حال نگارش است.

وی افزود: به طور نمونه فیلمنامه‌ای در حال حاضر درباره امام جواد (ع) در حال نگارش است همچنین فیلمنامه‌های دیگری درباره مولانا، حافظ، مضامین دفاع مقدس، مسایل روز و ... در حال نوشتن داریم.

میرعلایی با ارائه آماری درباره فیلمنامه‌ها گفت: در سال 88، 76 فیلمنامه ارائه شد در سال 90، 348 فیلمنامه که 42 متن مصوب شد و در سال 91، 209 فیلمنامه که 21 اثر مصوب شد.

وی همچنین درباره انتشارات فارابی عنوان کرد: ما تلاش کردیم حدود 17 کتاب تخصصی در این دوره به چاپ برسانیم. شماره فصلنامه 20 تا 27 را منتشر کردیم و با این آثار در جشنواره‌های مختلفی حضور پیدا کردیم.