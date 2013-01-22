انتخابات روسای انجمن های ورزش دانش آموزی فارس آغاز شد

عباس حاجی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات روسای انجمن های ورزش دانش آموزی فارس ازسه شنبه 3 بهمن ماه آغاز شده و طی دو هفته آینده با برگزاری مجمع انتخاباتی16 نفر به عنوان روسای انجمن های ورزش دانش آموزی انتخاب می شوند.

وی یادآور شد: سال جاری برای اولین بار در کشور،انتخاباتی به منظور برگزیدن افراد برای تصدی پست ریاست انجمن های ورزشی آموزش و پرورش فارس برگزار می شود که 60کاندید برای تصدی 23کرسی این انجمن ثبت نام کرده اند.

رئیس اداره تربیت بدنی آموزش وپرورش فارس تاکید کرد: انجمن های ورزشی دانش آموزی استان فارس دارای 11 رشته برای بانوان و 12 رشته برای آقایان است که در هر رشته یک فرد به عنوان رئیس انجمن ورزشی برگزیده می شود که در مجموع 36 نفر در بخش آقایان و 24نفر در بخش بانوان نام نویسی کرده اند.

حاجی زاده همچنین بیان کرد: تاکنون مجمع انتخاباتی رشته های دوو میدانی و بسکتبال برگزار شده که طی آن کتایون رستم زاده و بهبود رفیعی دررشته دوومیدانی، گیلدا ایزدی و داریوش محمودی در رشته بسکتبال به عنوان رئیس در بخش بانوان و آقایان برگزیده شدند.