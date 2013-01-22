استیضاح وزیر کار فردا اعلام وصول می شود/ بازی با قانون پذیرفتنی نیست

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علی مطهری نماینده تهران در جمع خبرنگاران پارلمانی به تهیه طرح اسیتضاح جمعی از نمایندگان برای استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار و رفاه اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی و عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: این طرح 12 امضا دارد و اعلام وصول آن در جلسه روز چهارشنبه مجلس پیگیری می شود.

وی گفت: روز یکشنبه ملاقاتی با وزیر کار داشتیم و آقای شیخ الاسلامی قول داد که سه شنبه (امروز) مشکل حل شود.

نماینده تهران گفت: انتظار این بود فرد دیگری منصوب شود اما این اتفاق نیافتاد، حتی در صورت جلسه به صورت مکتوب این موضوع آورده شده و افراد حاضر در جلسه امضا کردند اما تحقق پیدا نکرد. این کار بازی با قانون است و از طرف مجلس پذیرفته نیست و مقصر اصلی هم وزیر کار است.

وی در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه هم اقدامی در این خصوص انجام داده است گفت: قوه قضائیه می تواند مستقل وارد این موضوع شود اما مجلس وظیفه خود را انجام می دهد.