دومین جشنواره هنر انقلاب اسلامی در کرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر برنامه های این اداره به مناسبت ایام الله دهه فجر را اعلام کرد و گفت: دهه فجر متعلق به همه آحاد مختلف مردم است و فرصت مناسبی است تا پیشرفت ها و دستاوردهای انقلاب را در معرض دید عموم قرار دهیم.

وی ادامه داد: برنامه های این اداره در قالب برنامه های هنری برنامه ریزی شده است و ما معتقدیم که هر اثری که در قالب هنر قرار بگیرد ماندگار خواهد بود و به همین دلیل در برگزاری برنامه های دهه فجر از حضور هنرمندان رشته های مختلف استفاده شده است.

سالاری از آمادگی جامعه هنری استان کرمان برای برگزاری هرچه باشکوه تر برنامه های دهه فجر خبر داد و اظهارداشت: در دهه فجر امسال دومین جشنواره هنر انقلاب اسلامی با حضور هنرمندان و فعالان این حوزه در 18 بهمن ماه برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری اختتامیه چهارمین مسابقه ادبی نقطه عطف با موضوع زندگی و سیره امام خمینی( ره) خبر داد و افزود: اختتامیه سومین جشنواره فیلم نامه نویسی استان کرمان و رونمایی از سریال شش قسمتی انیمیشن با ما از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده برای این ایام است.