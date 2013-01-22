سرود 1357 نفری توسط دانش آموزان قمی اجرا می شود

ناصر حمزه ای در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تشکیل جلسات ویژه برای مدیران و معاونان مدارس جهت توجیه و تشریح و تاکید بر اجرای برنامه های دهه مبارک فجر یکی از برنامه های دهه فجر آموزش و پرورش است.

وی گفت: تمهید مقدمات شرکت گسترده دانش آموزان و فرهنگیان در نماز جمعه روز 20 بهمن را می توان یکی دیگر از اقدامات دهه فجر امسال عنوان کرد.



معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان قم بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات دهه فجر پیش بینی صبحگاه مشترک تشکل های دانش آموزی در ناحیه و منطقه با همکاری بسیج دانش آموزی است.



وی گفت: برگزاری همایش "شورای های دانش آموزی" در دهه اول بهمن ماه به جهت توجیه برنامه های دهه فجر در مدارس از دیگر برنامه هایی است که توسط آموزش و پرورش انجام می شود.



حمزه ای تصریح کرد: برگزاری مسابقات مختلف ورزشی کارکنان و دانش آموزان در نواحی و مناطق، برگزاری برنامه ویژه در اداره به مناسبت یادمان انقلاب اسلامی و تبیین اهداف و دستاوردهای آن با حضور همکاران فرهنگی از دیگر فعالیت های دهه فجر است.



وی بیان کرد: تشکیل گروه سرود هزار و 357 نفری در استان و اجرای آن در 12 بهمن و 22 بهمن و همایش شب شعر آئینه در آئینه به مناسبت میلاد نبی اکرم(ص) و فجر انقلاب اسلامی را می توان از دیگر فعالیت های دهه فجر عنوان کرد.