مدیر کل جدید میراث فرهنگی استان اردبیل معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تودیع و معارفه مدیران میراث فرهنگی اردبیل که ظهر سه شنبه برگزار شد، مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان تصریح کرد: اقدامات میراث فرهنگی در سایه همکاری کارگروه تخصصی میراث فرهنگی، مشارکت مردمی و بخش خصوصی و سرمایه گذران محقق شده است.

بهروز ندایی مهمترین اقدام مدیریتی خود را ساماندهی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی به عنوان اثر شاخص میراث فرهنگی کشور و استان عنوان کرد.

مقدمات ساماندهی بقعه شیخ صفی از سال 70 آغاز و آزادسازی حریم آن از 14 سال پیش عملیاتی شده است. این بنا تاکنون بیش از چهار مدیریت را در طول ساماندهی خود سپری کرده است.

مدیر کل سابق میراث فرهنگی استان با یادآوری ثبت 800 اثر در فهرست آثار ملی عنوان کرد: تا سال 84 تنها 250 مورد از این تعداد به ثبت رسیده بود.

وی اجرای دو برنامه آموزش و بیمه صنعتگران و تخصیص اعتبارها برای تکمیل زیرساختها را از جمله دیگر اقدامات مهم این دستگاه اجرایی خواند و افزود: به جزئیات این اعتبارات به دلیل رعایت پاره ای مسائل اشاره نمی کنم.

ظرفیتهای اردبیل مسئولیت میراث فرهنگی را سنگین کرده است

در این مراسم همچنین مدیر کل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل نیز با بیان اینکه میراث فرهنگی ماهیت فرابخشی دارد، تصریح کرد: تحقق اهداف میراث فرهنگی در صورتی امکان پذیر است که فعالیتهای سایر دستگاهها یاری گر این حوزه باشد.

یحیی نقی زاده محجوب اضافه کرد: استان اردبیل به واسطه ظرفیتهای مختلف گردشگری، رشته های متنوع صنایع دستی و پتانسیلهای طبیعی و تاریخی ظرفیتهای نهفته در حوزه فرهنگ، کارآفرینی و اشتغال ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: این پتانسیلهای ویژه مسئولیت میراث فرهنگی استان را سنگین و حفاظت و حراست از این حوزه را مشکل کرده است.

گردشگری صنعت اول در دنیا است

نقی زاده اضافه کرد: به دلیل اینکه گردشگری بالاترین تحرک انسانی، بیشترین گردش مالی، زمینه ساز انتقال فرهنگ و عامل ثبات فرهنگی جوامع است به عنوان اولین صنعت در جوامع بین المللی شناخته شده است.

وی تصریح کرد: ضروری است با بهره گیری از امکانات و ظرفیتهای گردشگری استان اردبیل گردشگری نه به عنوان یک فرصت بلکه به عنوان یک ضرورت مورد بهره برداری قرار گیرد.

مدیر کل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان با بیان اینکه برنامه های خود در این دستگاه اجرایی را اعلام نمی کنم، اضافه کرد: اولویت برنامه ها مطابق با اولویتهای سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود.

به گزارش مهر، نقی زاده سمتهای مدیر کلی میراث فرهنگی استان زنجان و معاونت گردشگری میراث فرهنگی استان اردبیل را در کارنامه خود دارد.

در این جلسه همچنین بهروز ندایی به عنوان مدیر کل دفتر پایگاههای جهانی میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی کشور منصوب شد.

