برنامه های دهه فجر صدا و سیمای آذربایجان شرقی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نواداد در جمع مدیران رسانه ای استان گفت: پرداختن به مناسبت های انقلابی به ویژه دهه فجر تکرار مکررات نیست، بلکه گامی در راستای انتقال اندیشه و فرهنگ انقلاب به نسل جوان و نوجوان است.

وی از دهه فجر به عنوان واقعه ای بزرگ یاد کرد که یک تاریخ سراسر ظلم و ستم را از کشور برچیده و زمینه عزت و اقتدار ایران را فراهم کرده است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی نقش صدا و سیما را برای آگاهی بخشی اصولی و عمیق به جوانان نسل دوم و سوم بسیار مهم خواند و افزود: رویکرد رسانه استانی امسال در چهار محور دین، اخلاق، امید و آگاهی خواهد بود.

نواداد، تولید و پخش ویژه برنامه رادیویی دهه فجر از ساعت 9 صبح به مدت 70 دقیقه، تولید و پخش 10 نمایش رادیویی با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی، تولید و پخش میزگردهای رادیویی در ایام دهه فجر و تحلیل موضوعات انقلاب اسلامی، دعوت از استادان، روحانیون، دانشجویان، اطلاع رسانی آیین ها، افتتاح ها و جشن های برگزار شده در سطح شهر در برنامه های سحرلر و آخشاملار، پخش سخنرانی های امام خمینی (ره) در دوران انقلاب را از جمله برنامه های دهه فجر اعلام کرد.

وی به پرداخت موضوع دهه فجر در برنامه آیلی گئجه اشاره کرد و گفت: همچنین در برنامه کندیمیز به موضوع پیشرفت روستاها بعد از شکل گیری انقلاب اسلامی پرداخته می شود.

نواداد پخش گزارش های زنده رادیویی از راهپیمایی 22 بهمن، پخش ویژه برنامه تلویزیونی 10 قسمتی بازخوانی چگونگی انقلاب با عنوان پلاک 22، پرداخت به خدمات نظام با حضور مسوولان دستگاه ها در برنامه گون چیخان، پرداخت در برنامه ناردانالار و شاپرک به موضوع آشنایی کودکان با دهه فجر و انقلاب اسلامی را از برنامه های دیگر صدا و سیما ذکر کرد.



تهیه و پخش ویژه برنامه های کوتاه از راهپیمایی های دوران انقلاب، پوشش مناسب جشن ها و آیین های برگزار شده در سطح استان و تبریز، پخش فیلم های سینمایی متناسب با موضوع دهه فجر، پخش زیر نویس های مرتبط با دهه فجر و اطلاعیه های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پخش مسابقه زنده سهند باغی و طراحی سوال با موضوع دهه فجر و انقلاب اسلامی، تهیه و پخش گزارش هایی از دستاوردهای انقلاب اسلامی در استان، پخش روزشمار انقلاب در استان به منظور انعکاس رویدادهای استانی از 12 تا 22 بهمن 57 از مهمترین برنامه های پیش بینی شده حوزه های مختلف صدا و سیما در دهه فجر خواهد بود.