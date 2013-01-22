آتش سوزی جنگل کمالان اطفا شد

رسول مقسم رئیس منابع طبیعی علی آبادکتول و گرگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این آتش سوزی از ساعت 9 صبح امروز سه شنبه آغاز شد که با تلاش نیروهای منابع طبیعی در ساعت 12 اطفا شد.

وی اظهار داشت: در این آتش سوزی شش هزار مترمربع از اراضی جنگلی منطقه دچار خسارت جزئی شد.

مقسم که اخیرا به عنوان رئیس منابع طبیعی گرگان نیز منصوب شده است، در ادامه، دلیل این آتش سوزی را گرمای زیاد هوا اعلام کرد.

وی اظهار داشت: یگان های حفاظتی این اداره به دلیل گرمای هوا و احتمال بروز آتش سوزی بصورت شبانه روزی در حال گشت زنی هستند.

گلستان 451 هزار هکتار عرصه های جنگلی دارد.