افتتاح 3 مرکز فروش خودرو در حاشیه شهر تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در نشست خبری که ظهر سه شنبه در ساختمان شهرداری تهران برگزار شد، گفت: در بسیاری از کشورها مراکز فروش اتومبیل خارج از سطح شهر است اما متاسفانه بهترین خیابان های شهر تهران به محل فروش اتومبیل تبدیل شده است و این نمایشگاههای فروش اتومبیل خودروهای خود را بیرون از نمایشگاه و در خیابان پارک می کنند و امیدواریم که شرایطی به وجود بیاید تا تمام مراکز فروش اتومبیل به خارج از شهرها انتقال داده شود.

وی بیان کرد: مراکز فروش اتومبیل در این سه منطقه از اول اسفندماه روزانه فعالیت خواهند کرد و قصد داریم به نمایشگاههای اتومبیلی که در خیابان 17 شهریور نسبت به اجرای این پروژه گله مند هستند اعلام کنیم در این مراکز فروش به آنها فضایی با تابلوی مخصوص خودشان می دهیم تا فعالیت کنند.

عبداللهی گفت: همچنین چند مرکز فروش لوازم خانگی و یا لب تاپ مانند جمعه بازار فروش لب تاپ، فرش و ... در چند جای شهر تهران راه اندازی می شود.

وی بیان کرد: در بخش مبارزه با جانوران موذی اقدامات خوبی صورت گرفته است و در ارتباط با از بین بردن موش ها از تفنگ ساچمه ای استفاده می کنیم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در ادامه از طرح استقبال از بهار که در توسط این معاونت از 15 بهمن شروع می شود و تا سی ام فروردین 92 ادامه خواهد داشت خبر داد گفت: 20 بازار میوه و تره بار در حال آماده شدن است. همچنین غیر از مکان های سطح شهر از دیگر فضاهایی که برای فروش دام زنده در ایام عید قربان استفاده می شد برای تامین میوه شب عید مردم تغییر کاربری خواهد داد.

وی از تخفیف 30 درصدی به کارمندان و پرسنل خبر داد و گفت: در نظر داریم برای کارمندانی که زیر یک میلیون تومان حقوق می گیرند تسهیلاتی ارائه کنیم تا بتوانند به عنوان مثال از خرید یک میلیون تومانی در فروشگاههای شهروند 30 درصد تخفیف بگیرند یعنی خرید یک میلیون تومانی آنها 700 هزار تومان محاسبه شود.

عبداللهی افزود: طراحی فضای سبز اتوبان امیر المومنین و زیباسازی آن در دستور کار است و در نظر داریم جداره ها و نمای دیواره منازل مسکونی اطراف آن به شکل زیبایی به منظر شهری کمک کند.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد: در بحث جمع آوری زباله و تولید شیرابه توسط خانواده ها مشکل داریم و باید در این زمینه فرهنگسازی شود. بسیاری از کشورها در طول هفته 2 یا 3 بار زباله خانگی را جمع آوری می کنند اما ما ممکن است در طول روز در برخی از محلات 3 تا 4 بار زباله جمع آوری کنیم.

وی گفت: سرانه تولید زباله در جهان به صورت استاندارد 500 گرم است اما در ایران این سرانه برای هر فرد 800 گرم است. باید میزان تولید زباله در تهران کاهش پیدا کند.

عبداللهی به میزان زباله ای که از تهران به کهریزک برای دفن انتقال داده می شود اشاره کرد و گفت: همیشه بحث شیرابه زباله ها دغدغه اصلی ما بوده است و زباله تهران 50 سال است که می رود اما ما هیچ زباله ای را بدون پردازش دفع نمی کنیم. زباله تر به کود کمپوست تبدیل می شود که در نهایت به چرخه حیات بر می گردد.

وی گفت : شیرابه زباله های کهریزک بر اثر بارش باران و برف زیادتر شده است بنابراین قصد داریم کارخانه تصفیه شیرابه را افتتاح کنیم که گنجایش 1400 متر مکعب تصفیه شیرابه در روز را دارد. از ته مانده شیرابه آن در فضای سبز به عنوان کود کمپوست استفاده خواهد شد.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: این کارخانه در هفته آینده به بهره برداری می رسد. شاید این تصفیه خانه در خاورمیانه نمونه باشد. این تصفیه خانه با مساحت 3 هکتار زمین دارای 21 حوضچه است که هزینه دستگاههای پمپ و کار عمرانی آن تقریبا 8 میلیارد تومان برای شهرداری هزینه داشته است.

وی به بحث تولید انرژی از زباله اشاره کرد و گفت: کارخانه مربوط به این موضوع نیز 2 مگاوات برق تولید می کند که ظرفیت آن 300 تن زباله خواهد بود و البته قابلیت افزایش تا 500 تن را نیز دارد.در این کارخانه زباله تر را به انرژی الکترونیکی تبدیل خواهیم کرد البته در کنار این کارخانه قابلیت مرکزی برای سوزاندن زباله خشک و تبدیل آن به انرژی الکترونیکی نیز وجود دارد.