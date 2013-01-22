بهره برداری از 177 پروژه زیربنایی و تولیدی در بخش کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا هادربادی افزود: این پروژه ها شامل 127 پروژه آب و خاک، 15 پروژه منابع طبیعی و آبخیزداری، 11 پروژه دام و طیور، 10پروژه امور عشایری، یک پروژه حفظ نباتات،5 پروژه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، 5 پروژه باغبانی، 1 پروژه تعاون روستایی و دو پروژه دامپزشکی است.

وی اعتبار هزینه شده برای این طرح ها را ادل 114 میلیارد و 808 میلیون ریال عنوان کرد.

وی تصریح کرد: از این تعداد پروژه قابل افتتاح، 20 پروژه در شهرستان بیرجند، 24 پروژه در شهرستان قاین، 6 پروژه در شهرستان سربیشه، 55 پروژه در شهرستان نهبندان، 24 پروژه در شهرستان فردوس، 9 پروژه در سرایان، 11 پروژه در درمیان ،14 پروژه در شهرستان بشرویه، هفت پروژه در شهرستان خوسف و هفت پروژه در شهرستان زیرکوه است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: شهرستان نهبندان با اجرای 55 پروژه، بیشترین پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر سال جاری را به خود اختصاص داده است.

هادربادی اظهار داشت: با بهره برداری از این پروژه ها هشت هزار و 178 خانوار از مزایای آن برخوردار و برای 180 نفر اشتغال مستقیم و997 نفر اشتغال غیر مستقیم و تثبیت اشتغال خواهد شد.