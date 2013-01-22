وزارت بهداشت نمی تواند به مردم بیمارستان خاصی را توصیه کند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن امامی رضوی روز سه شنبه در نشست خبری دومین جشنواره حاکمیت بالینی کشور در وزارت بهداشت اظهارداشت: ارزیابی های حاکمیت بالینی طبق این جشنواره سالانه انجام می شود بنابراین برخی بیمارستانهایی که سال گذشته در نخستین جشنواره حاکمیت بالینی رتبه آوردند ممکن است در ارزیابی های امسال حائز رتبه نشده باشند، بنابراین لوحهای تقدیری که به بیمارستانها داده می شود به دلیل اینکه ارزیابی ها سالانه انجام می شود یکسال اعتبار دارد.

وی افزود: امسال به همه بیمارستانهای کشور اعلام شده است که باید وب سایت داشته باشند و این بیمارستانهای می توانند در روی این وب سایت خود یا از طرق دیگر نسبت به دریافت این لوح تبلیغات داشته باشند ولی ما به عنوان وزارت بهداشت به مردم نمی توانیم بگوییم بهتر است به فلان بیمارستان که حائز رتبه شده است مراجعه کنید.

امامی رضوی افزود: بیمارستانی که در جشنوراه امسال لوح تقدیر کیفیت می گیرد در ارزیابی ها توانسته است بیش از 60 نمره از 100 نمره لازم را دریافت کند و ممکن است حتی یک بیمارستان فراتر از انتظار ما نمره گرفته باشد.

وی خاطرنشان کرد: مهمترین شاخصها و مولفه های ما برای ارزیابی بیمارستانها عدالت، کیفیت خدمات، پاسخگویی و کارآیی بوده اند.

معاون درمان وزارت بهداشت با اعلام اینکه برای معرفی بهترین بیمارستانها تمام بیمارستانهای خصوصی، دولتی، تامین اجتماعی و نیروهای مسلح ارزیابی شده اند، گفت: حاکمیت بالینی یک زیرساخت مهم است که بیمارستانها را برای استقرار نظام اعتباربخشی آماده می کند.