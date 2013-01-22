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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۰۹

در دانشگاه سیستان و بلوچستان/

پانزدهمین کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اساتید آغاز به کار کرد

پانزدهمین کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اساتید آغاز به کار کرد

زاهدان - خبرگزاری مهر: پانزدهمین کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اساتید با حضور جانشین سازمان بسیج اساتید کشور در دانشگاه سیستان و بلوچستان از امروز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مسئول بسیج اساتید دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی سیستان و بلوچستان ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار این کارگاه در تالار وحدت دانشگاه سیستان و بلوچستان اظهار داشت: دشمن همواره درصدد تخریب باورها و اعتقادات ملت ایران است، به همین دلیل باید با کمک اساتید دانشگاه و برگزاری کارگاه ‌های جنگ نرم در سطح کشور به دنبال تضعیف اهداف دشمن باشیم

ابراهیم حدادی گفت: این کارگاه ‌ها با هدف خنثی کردن توطئه ‌های دشمنان در تمام عرصه‌ های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی برگزار می ‌شود.

وی افزود: در این کارگاه ‌ها موضوعات مختلف در سطح ملی و فراملی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در پایان از اساتید خواسته می‌ شود ظرف مدت سه ماه مقالات خود را پیرامون مباحث جنگ نرم ارائه دهند.

پانزدهمین کارگاه آموزشی جنگ نرم ویژه اساتید به مدت سه روز در دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار می شود.

کد مطلب 1797600

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