اردبیل ییلاق گردشگری کشور است/ ورود 70 هزار گردشگر خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس دستباز ظهر سه شنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیر کل میراث فرهنگی استان تصریح کرد: ضروری است به دلیل قابلیتهای ویژه گردشگری دراردبیل این صنعت پس از کشاورزی به عنوان دومین صنعت پولساز استان تبدیل شود.

وی ظرفیتهای دینی، تاریخی، طبیعی، صنایع دستی، تنوع آب و هوایی، تنوع فرهنگی و ورزشی را از جمله این قابلیتها برشمرد و تاکید کرد: استان اردبیل پیشگاه تشیع و دین شیعه است و این مهم والاترین ظرفیت معنوی را به آن بخشیده است.

دستباز افزود: توسعه پایدار در جوامع امروز از ارکان رشد و تعالی یک جامعه محسوب می شود که دخالت آن در حوزه میراث فرهنگی موجب عدالت اجتماعی، حفظ مواریث فرهنگی، حفظ محیط زیست و توسعه گردشگری خواهد شد.

به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری اردبیل با وجود اینکه در سالهای اخیر در راستای حفظ مواریث فرهنگی تلاشهای قابل توجهی صورت گرفته ضروری است در این راستا گامهای بیشتری برداشته شود.

وی با تاکید به پذیرایی از 70 هزار نفر گردشگر خارجی در سال متذکر شد: ضروری است بسترهای مناسب استقبال و ساماندهی این تعداد گردشگر فراهم شود.

به گفته دستباز نزدیک به 230 هتل و مرکز اقامتی در استان ظرفیت قابل توجهی برای گردشگری این منطقه فراهم کرده است.

