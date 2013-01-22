13 هزار مددجو کمیته امداد چهارمحال و بختیاری در مناطق محروم سکونت دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالقاسم رستگار افزود: 27 هزار خانوار در استان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی استان هستند که 50 درصد از این تعداد در مناطق محروم سکونت دارند.

وی افزود: بر همین اساس 13 هزار و 723 نفر از مدد‌جویان زیر پوشش کمیته امداد در مناطق محروم و صعب‌العبور زندگی می‌کنند و 10 درصد از آن‌ها در مناطقی هستند که ضریب 9 را در کشور دارد و این ضریب جزء محروم‌ترین مناطق کشور شناخته شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) چهارمحال و بختیاری گفت: 13 هزار و 723 نفر از مددجویان تحت حمایت استان در مناطق محروم سکونت دارند.

برگزاری آموزش های فنی و حرفه ای برای 180 مددجو تحت حمایت کمیته امداد درفارسان



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فارسان گفت: 180 نفر از مددجویان تحت حمایت این شهرستان از آموزشهای فنی و حرفه ای بهره مند شدند.



محمد رضا فتحی افزود: در 9 ماهه گذشته این افراد در دوره آموزشی جوشکاری و تراشکاری ،خیاطی، رایانه ، گلدوزی ، قالی بافی ، تابلو فرش و دیگر رشته های فنی شرکت کردند.



به گفته وی بیش از 140 میلیون ریال برای برگزاری این دوره ها هزینه شد و به افرادی که در این دوره ها شرکت می کنند تسهیلات اشتغالزا پرداخت می شود.

980 خانواده مددجویان شهرستان شهرکرد از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مند شدند

مدیر کمیته امداد امام خمینی شهرستان شهرکرد گفت: 980 خانواده مددجویان شهرستان شهرکرد از خدمات بیمه تامین اجتماعی بهره مندند.



علیرضا اصغرزاده افزود: از این تعداد433 نفر زن سرپرست خانوار و 549 خانواده استفاده کننده از تسهیلات اشتغالزا هستند.



وی بیان کرد: این خانواده ها هم اکنون از بیمه درمانی بهره مندند.

10 میلیارد ریال مستمری نقدی به مددجویان شهرستان بروجن پرداخت شد



مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان فارسان گفت: امسال تاکنون 10 میلیارد ریال مستمری نقدی به مددجویان این شهرستان پرداخت شده است.



محمدرضا فتحی گفت: این مبلغ مستمری به دو هزار و 708 خانواده تحت حمایت این نهاد به صورت ماهانه پرداخت شد.



وی بیان کرد: مبلغ ماهانه مستمری مددجویان بین 400 تا 750 هزار ریال است.

453 یتیم در شهرستان اردل تحت حمایت هستند



مدیرکمیته امداد شهرستان اردل گفت: حامیان ایتام دراین شهرستان دو میلیاردو 900 میلیون ریال به ایتام تحت حمایت این شهرستان کمک کرده اند.



بهرام صالحی افزود: هم اکنون 453 یتیم دراین شهرستان از حمایت حامیان و کمیته امداد بهره مندند.



وی بیان کرد: امسال هم 95 نفر به جمع حامیان ایتام شهرستان اردل اضافه شد که در زمینه های تحصیلی و ازدواج از ایتام حمایت می کنند.