  1. عناوین کل
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۰

رستخیز عنوان کرد:

قابلیتهای بی شمار توسعه گردشگری "مارگون" مغفول مانده است

قابلیتهای بی شمار توسعه گردشگری "مارگون" مغفول مانده است

مارگون – خبرگزاری مهر: شهردار مارگون از توابع شهرستان بویراحمد گفت: قابلیت های بی شمار توسعه بخش گردشگری در این بخش مغفول مانده است.

علی رستخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه طبیعت بکر و دیدنی این بخش هنوز ناشناخته مانده و به مردم سایر شهرها و استانهای کشور معرفی نشده است.

وی اظهار داشت: عدم ایجاد زیرساختهای کافی و مناسب از جمله راه مناسب ارتباطی، برق، تلفن و ... از دلایل ناشناخته ماندن این جاذبه هاست.

رستخیز تصریح کرد: بخش مارگون به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری، طبیعی، اماکن مذهبی و تفریحی متعدد در صورت سرمایه گذاری می تواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شود.

وی معرفی جاذبه های گردشگری، مذهبی، تاریخی و منابع خدادادی بخش مارگون را ضروری دانست و بیان داشت: با همکاری مردم و مسئولان اجرایی کهگیلویه و بویراحمد و تخصیص اعتبار لازم برای رونق بخشیدن به بخش گردشگری مارگون می توان زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.

شهردار مارگون، جنگلهای وسیع ، آبشارها و چشمه سارهای جوشان را برخی از جاذبه های گردشگری این بخش عنوان کرد و گفت: در کنار این، اماکن مذهبی متعددی از جمله بقاع متبرکه امامزاده بی بی رقیه خاتون(س)، بی بی زبیده خاتون (س) معروف به بی بی خاتونین، امامزاده شیخ صدوق (ع) و امامزاده شاهزاده غالب (ع) در این بخش قرر دارند.

رستخیز گفت: آبشارهای بهرام بیگی و شهنیز، چشمه های آبسردان و تنگریس و برم مورزرد زیلایی از جمله جاذبه های طبیعی مستعد بخش مارگون برای سرمایه گذاری در زمینه صنعت گردشگری است.

کد مطلب 1797608

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید