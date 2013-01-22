قابلیتهای بی شمار توسعه گردشگری "مارگون" مغفول مانده است

علی رستخیز در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: متاسفانه طبیعت بکر و دیدنی این بخش هنوز ناشناخته مانده و به مردم سایر شهرها و استانهای کشور معرفی نشده است.

وی اظهار داشت: عدم ایجاد زیرساختهای کافی و مناسب از جمله راه مناسب ارتباطی، برق، تلفن و ... از دلایل ناشناخته ماندن این جاذبه هاست.

رستخیز تصریح کرد: بخش مارگون به دلیل برخورداری از جاذبه های گردشگری، طبیعی، اماکن مذهبی و تفریحی متعدد در صورت سرمایه گذاری می تواند به یکی از قطبهای مهم گردشگری کهگیلویه و بویراحمد تبدیل شود.

وی معرفی جاذبه های گردشگری، مذهبی، تاریخی و منابع خدادادی بخش مارگون را ضروری دانست و بیان داشت: با همکاری مردم و مسئولان اجرایی کهگیلویه و بویراحمد و تخصیص اعتبار لازم برای رونق بخشیدن به بخش گردشگری مارگون می توان زمینه جذب گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کرد.

شهردار مارگون، جنگلهای وسیع ، آبشارها و چشمه سارهای جوشان را برخی از جاذبه های گردشگری این بخش عنوان کرد و گفت: در کنار این، اماکن مذهبی متعددی از جمله بقاع متبرکه امامزاده بی بی رقیه خاتون(س)، بی بی زبیده خاتون (س) معروف به بی بی خاتونین، امامزاده شیخ صدوق (ع) و امامزاده شاهزاده غالب (ع) در این بخش قرر دارند.

رستخیز گفت: آبشارهای بهرام بیگی و شهنیز، چشمه های آبسردان و تنگریس و برم مورزرد زیلایی از جمله جاذبه های طبیعی مستعد بخش مارگون برای سرمایه گذاری در زمینه صنعت گردشگری است.