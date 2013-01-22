تلاش رکوردار روپایی جهان برای ثبت رکورد 30 ساعته

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز مراسم ثبت رکورد جدید روپایی جهان توسط مهدی حب درویش با حضور فرماندار، رئیس اداره ورزش و جوانان، فرمانده سپاه، اعضای شورای شهر شهریار و سایر مسئولان شهرستان به همراه جمعی از قهرمانان و پیشکوستان ورزشی برگزار شد.

مهدی حب درویش از سال 84 تمرینات خود در رشته روپایی را شروع کرد و از چهار سال پیش تاکنون به صورت حرفه ای در این عرصه فعالیت می کند.

این ورزشکار تاکنون موفق به ثبت رکوردهای مختلف شده است که از برجسته ترین آنها می توان به طی مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی در راهپیمایی 22 بهمن و مسیر بین حرم حضرت معصومه(س) تا مسجد مقدس جمکران اشاره کرد، همچنین حب دوریش 1800 پله برج میلاد را بطور برعکس روپایی زده است.

مهدی حب دوریش با ثبت رکورد 24 ساعته روپایی در دبی که با حضور نماینده گینس انجام شد، هم اکنون رکورد دار روپایی در جهان و رئیس کمیته هنرهای فردی با توپ ایران است.

در مراسم ثبت رکورد جدید، این ورزشکار قصد دارد با انجام 30 ساعت روپایی، رکورد پیشین خود را بزند، این رکوردزنی راس ساعت 12:30 امروز شروع شد و تا بعدازظهر فردا ادامه خواهد داشت، لازم به ذکر است که این ورزشکار پس از هر یک ساعت روپایی، پنج دقیقه استراحت خواهد کرد.