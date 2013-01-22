تنها بخش کوچکی از میراث اهل بیت(ع) شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مهدی هادوی تهرانی در مراسم افتتاح نمایشگاه آثار مجمع جهانی اهل بیت(ع) و نشست علمی " حقوق بشر از دیدگاه پیامبر (ص)" که پیش از ظهر سه شنبه در کتابخانه این مرکز برگزار شد، اظهار داشت: ولادت رسول اکرم(ص) سرآغاز فصل تازه‌ای در تاریخ بشریت است.



وی ادامه داد: ایشان برگزیده شدند تا آخرین پیام الهی را به بشر برسانند و از آنجایی که تمام اعمال خداوند از روی حکمت است، سرزمین حجاز و زبان عربی بهترین مکان و بهترین زبانی هستند که می‌توانستند بستری برای بعثت آخرین نبی خدا فراهم کنند.



پیام الهی اختصاصی به زبان یا مکان خاصی ندارد



رئیس مؤسسه رواق حکمت با بیان اینکه پیام الهی اختصاصی به زبان یا مکان خاصی ندارد و برای استفاده همه بشریت است، گفت: برای ماندگاری پیام خداوند دو عامل اصلی وجود دارد که اولین آن کمال دین و جامع بودن آن برای رفع نیازهای بشریت در تمام زمان‌ها است.



وی اضافه کرد: عامل دوم مصونیت دین خدا از تحریف است و برای این منظور دو عنصر مهم کتاب الهی و وجود ائمه اطهار (ع) ضروری بود تا دین تحریف نشود.



وجود کتاب و سنت بدون دیگری ممکن نیست



آیت الله هادوی اظهار داشت: وجود کتاب و سنت بدون دیگری ممکن نیست و اگر قرآن تنها و بدون همراهی ائمه(ع) در نظر گرفته می شد، امکان مصونیت آن کم می‌شد.



وی با بیان اینکه اهل بیت در اصطلاح قرآنی شامل خود رسول اکرم(ص) و افراد خاص برگزیده ایشان بودند، گفت: این عزیزان مسئول ارائه تفاسیر معیار قرآن بودند و این مسئولیت از تاویلات حدیث ثقلین بود.



استاد حوزه علمیه قم، افزود: مجمع جهانی اهل بیت(ع) وظیفه معرفی مکتب این عزیزان را به جهان دارد و میراث اهل بیت(ع) آنگونه که باید شناسایی نشده و در واقع هم اکنون تنها بخش اندکی از این میراث شناسایی و استفاده شده است.



باید اندیشه‌های تازه از مفاهیم اهل بیت(ع) متناسب با نیاز روز استخراج شود



وی گفت: باید اندیشه‌های تازه از سیره‌ها و مفاهیم اهل بیت(ع) متناسب با نیاز روز استخراج شود، همچنین باید در برخورد با مخاطبان ما که شامل شیعیان، برادران اهل سنت و غیرمسلمانان است برنامه‌های مناسب داشته باشیم.



آیت الله هادوی تهرانی ادامه داد: باتوجه به موضوع آن یهودی و امام علی(ع) باید دریافت که امنیت قضایی در حکومت امام علی(ع) به گونه‌ای بود که یک غیر مسلمان می‌توانست حاکم جامعه را برای رسیدگی قضایی به محکمه بکشاند.



وی در این زمینه تأکید کرد: قوه قضائیه اسلامی نه تنها ثبوتا باید عادل باشد که به صورت اثباتی نیز بایدعادل باشد.



رئیس مؤسسه رواق حکمت گفت: حضرت علی(ع) فرمودند کاری نکنید که دشمنان شما از ترس شما نتوانند شما را به دادگاه معرفی کنند یا دوستانتان با طمع در قدرت شما از آن برای تبرئه خود استفاده کنند.