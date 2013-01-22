617 کودک با اجرای طرح غربالگری از ناشنوایی نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، کارشناس دفتر پیشگیری از معلولیتهای، بهزیستی خراسان رضوی گفت: طی 7 سال گذشته که طرح غربالگری شنوایی نوزادان در خراسان رضوی اجرا شده، 617 کودک این استان از ناشنوایی نجات یافتهاند.
نسرین خاکزادی افزود: از نظر میزان پوشش نوزادان طرح غربالگری شنوایی در سال جاری، در سطح کشور این استان برتر شناخته شده است.
وی افزود: از 617 مورد شناسایی شده، 90 درصد تحت درمان قرار گرفته و 10 درصد دیگر هم در حال پیگیری است.
وی در خصوص تعداد پایگاههای غربال شنوایی نوزادان در استان گفت: در حال حاضر 34 پایگاه غربالگری در 18 شهرستان خراسان رضوی فعال هستند که 33 پایگاه آنها در بخش غیر دولتی به مردم خدمات میدهند.
فعالیت 500هزار شهروند خراسان رضوی در شبکه اجتماعمحور
مدیر عامل شبکه اجتماع محور خراسان رضوی گفت: 500 هزار نفر از شهروندان خراسانی در سطح استان با شبکه اجتماع محور ارتباط مستقیم دارند.
هاشم دهقانپور فراشاد گفت: این افراد به صورت داوطلبانه و بدون چشمداشت مادی با شبکه اجتماع محور همکاری دارند.
وی با تأکید بر اینکه این شبکه تحت نظارت بهزیستی فعالیت میکند گفت: 50 تشکل فعال در شهر مشهد عضو شبکه هستند که با توجه به نیازسنجی در محلات، مدارس و محیطهای کاری، فعالیتهای متفاوتی را انجام میدهند.
فراشاد تاکید کرد: برنامه اجتماعمحور حاصل این اعتقاد است که اگر مشکلات اجتماعی، عمرانی، رفاهی و فرهنگی در محیطهای مختلف، توسط خود ساکنان و افراد حل شود، تحرک اجتماعی جای رخوت و بیتوجهی به همنوعان را میگیرد و مسؤولیت و سرمایه اجتماعی رشد مییابد، بنا بر این، خود اعضای این جامعه، نمیگذارند کسی معتاد شود یا اگر این آسیب به محیط وارد شد، یا فرد آسیبدیده را درمان میکنند و یا از سرایت آسیب به دیگران جلوگیری می کنند.
بیمه بازنشستگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی
کارشناس مسئول دفتر توانمندی خانواده و زنان بهزیستی خراسان رضوی گفت: تمام زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی، از بیمه بازنشستگی برخوردار شدند.
اکرم لالوی اظهارکرد: ۳۷ درصد حق بیمهی این افراد را سازمان هدفمندی یارانهها و بقیه را سازمان بهزیستی پرداخت میکند.
وی یادآور شد: زنان تحت پوشش این بیمه، با رسیدن به شصت سالگی، از مزایای بازنشستگی برخوردار میشوند.
وی افزود: این بیمه زنان سرپرست خانوار شهری را تحت پوشش میگیرد و زنان روستایی از حمایتهای بیمهای دیگری برخوردار هستند.
وی گفت: این بیمه زنانی را در بر میگیرد که سرپرست آنها به دلیل طلاق، فوت یا متواری بودن در خانه حضور نداشته و یا به دلایلی از قبیل ازکار افتادگی، بیماری صعبالعلاج و دلایل دیگر، قادر به تأمین هزینههای زندگی نباشد.
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