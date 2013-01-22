به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفیع خدایی ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی مطالعات جامع خطر پذیری استان بوشهر به امکانات مناسب اداره هواشناسایی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: امکانات و تجهیزات پیشرفته برای اعلام وقوع برخی حوادث ایجاد شده در استان بوشهر است.

وی از راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر در دهه فجر امسال خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر 150 دستگاه خودکار و هشت ایستگاه هواشناسی در استان بوشهر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به اعتبارات هزینه‌شده برای ایجاد و راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: 20 میلیارد ریال برای ایجاد این رادار هزینه شده است.

وی برد مفید این رادار را 250 کیلومتر عنوان کرد و با اشاره به کارایی بالای این رادار، خاطرنشان ساخت: این رادار هر 15 دقیقه 25 محصول در امور ناوبری، توده هوا، سمت و سرعت باد را نشان می‌دهد و با سایر رادارهای غرب و جنوب و غرب کشور نیز در ارتباط است.

شفی خدایی افزود: این رادار با دقت بالای پیش بینی، کار سنجش پدیده‌های جوی مانند سمت و سرعت باد نوع ابر و میزان آب موجود در آن برای بارش، پیش بینی وقوع توفان‌های تندری، رگبار، رعد و برق، تگرگ و پدیده‌های جوی که روی نقشه‌های هواشناسی قابل شناسایی نیست، را انجام می‌دهد.