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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۴

در دهه فجر انجام می‌شود/

راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر

راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل هواشناسی استان بوشهر گفت: ششمین رادار هواشناسی کشور در ایام دهه فجر در بوشهر راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر شفیع خدایی ظهر سه‌شنبه در نشست بررسی مطالعات جامع خطر پذیری استان بوشهر  به امکانات مناسب اداره هواشناسایی استان بوشهر اشاره کرد و اظهار داشت: امکانات و تجهیزات پیشرفته برای اعلام وقوع برخی حوادث ایجاد شده در استان بوشهر است.

وی از راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر در دهه فجر امسال خبر داد و بیان داشت: در حال حاضر 150 دستگاه خودکار و هشت ایستگاه هواشناسی در استان بوشهر وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان بوشهر به اعتبارات هزینه‌شده برای ایجاد و راه‌اندازی ششمین رادار هواشناسی کشور در بوشهر اشاره کرد و بیان داشت: 20 میلیارد ریال برای ایجاد این رادار هزینه شده است.

وی برد مفید این رادار را 250 کیلومتر عنوان کرد و با اشاره به کارایی بالای این رادار، خاطرنشان ساخت: این رادار هر 15 دقیقه 25 محصول در امور ناوبری، توده هوا، سمت و سرعت باد را نشان می‌دهد و با سایر رادارهای غرب و جنوب و غرب کشور نیز در ارتباط است.

شفی خدایی افزود: این رادار با دقت بالای پیش بینی، کار سنجش پدیده‌های جوی مانند سمت و سرعت باد نوع ابر و میزان آب موجود در آن برای بارش، پیش بینی وقوع توفان‌های تندری، رگبار، رعد و برق، تگرگ و پدیده‌های جوی که روی نقشه‌های هواشناسی قابل شناسایی نیست، را انجام می‌دهد.

کد مطلب 1797616

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