30 درصد مشترکین آب استان خوش حساب هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی صنیعی نژاد در جلسه هم اندیشی راهکارهای افزایش وصول مطالبات، میزان مطالبات معوق این شرکت از مشترکین را 41 میلیارد تومان اعلام و عنوان کرد: نهادینه کردن فرهنگ پرداخت به موقع قبوض آب بها امری لازم و ضروری است.

وی اظهار کرد: در سطح استان بیش از 570 هزار مشترک آب در بخش خانگی و غیرخانگی وجود دارد که فقط 30 درصد آنها خوش حساب هستند و 70 درصد مابقی متاسفانه قبوض خود را در موعد مقرر پرداخت نمی کنند.



رئیس هیئت مدیره شرکت آبفای استان با بیان اینکه متوسط هزینه تولید هر مترمکعب آب شرب در بخشهای مختلف حدود 700 تومان است، افزود: در حال حاضر آب به قیمت کمتر از 190 تومان به مشترکین عرضه می شود که انتظار می رود مردم با پرداخت به موقع قبوض آب بها شرکت آبفا را در ارائه و ارتقای سطح خدمات رسانی یاری کنند.



صنیعی نژاد با تاکید بر تعامل و همراهی ادارات با مشترکانی که داوطلبانه حاضر به پرداخت بدهی خود هستند از ارجاع پرونده های مشترکانی که به هیچ وجه حاضر به همکاری نیستند به مراجع قضایی خبر داد.



مدیرعامل شرکت آبفای خوزستان همچنین تخصیص شعبه ای خاص در مراکز دادگستری شهرستانها برای رسیدگی سریع به پرونده های مشترکین با بدهی بالا و مشترکین غیرمجاز را خواستار شد.



وی نوسان و افت فشار شبکه و هدررفت آب، استهلاک زودرس تاسیسات آبرسانی و بالارفتن هزینه های تولید و توزیع آب را از مشکلات وجود مشترکین غیرمجاز، کنتور خراب و آب مستقیم عنوان کرد و افزود: لازم است این دسته از مشترکین نیز هرچه سریعتر ساماندهی شوند.