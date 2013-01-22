به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گودرزی مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی در ادامه نشست رسانه ای مدیر عامل این مرکز، گفت: ما تا کنون 51 هزار و 594 حلقه نگاتیو و پوزیتیو به سینماگران ارائه کردیم. امکان سه بعدی و دیجیتالی کردن سینما فرهنگ را فراهم کردیم. در سال 88 بنیاد فارابی 7 فیلم را تولید و به 14 فیلم وام و تسهیلات ارائه کرده است در سال 89 ، 8 فیلم تولید و به 14 فیلم وام و تسهیلات، در سال 90 ، 15 فیلم تولید و به 19 فیلم وام و تسهیلات و در سال 91، 18 فیلم تولید و به 14 فیلم وام و تسهیلات ارائه شده است.

در ادامه حسن نجاریان قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی عنوان کرد: یک زمانی باید فیلمسازان در ساخت فیلم در نوبت فیلم قرار می‌گرفتند اما خوشبختانه در حال حاضر این نگرانی برطرف شده و هیچ کسی در صف نوبت دوربین قرار نمی گیرد چون ما ظرفیت دوربین ها را دو برابر کردیم در بخش نگاتیو و پوزیتیو یک ریال قیمت‌ها را گران نکردیم ما پوزیتیو و نگاتیو را با یک دهم قیمت واقعی در اختیار سینماگران قرار می دهیم.

وی افزود: متاسفانه سینما در اولویت هشت‌گانه نیست. ارز مبادلاتی ندارد و باید روی این موضوع فکر کرد. ما باید ارز آزاد بگیریم و این موضوع باید مورد بررسی قرار گیرد.

نجاریان درباره بخش بین‌المللی بنیاد سینمایی فارابی گفت: این بخش راکد نشده است و ما در فارابی به جهت تقویت بخش خصوصی در حوزه بین الملل کارها را انجام نمی دهیم و تا زمانیکه بخش خصوصی فعالیت خوبی در این زمینه داشته باشد فارابی وارد عمل نمی شود.

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در ادامه با ارائه آمارهایی درباره حضورهای بین المللی سینمای ایران تاکید کرد: ما 224 حضور بین المللی جدی در جشنواره ها داشتیم بالغ بر 80 فیلم توسط در جشنواره ها شرکت داشته است به تولید فیلم های بین المللی و آثاری با موضوع جهان اسلام توجه ویژه ای کردیم که از میان آنها می توان به ساخت گلچهره و فرزند چهارم اشاره کرد.

وی ادامه داد: به بخش مشارکت بین الملل هم توجه کردیم. از این رو پیگیر ساخت فیلم خسرو سینایی هستیم. متاسفانه طرف لهستانی به تعهد خود عمل نکرد ما حدود یک ماه پیش به آنجا رفتیم مذاکرات اولیه را انجام دادیم و هم اکنون منتظر تامین بودجه هستیم این فیلم به معنی واقعی یک مشارکت بین المللی محسوب می شود.

نجاریان افزود: ما از روزی که در فارابی مستقر شدیم بحث اکران خارجی را دنبال کردیم که البته این بخش سختی‌های خاص دارد با پخش کننده‌ها وارد مذاکره شدیم در حال حاضر علی سرتیپی مدیر فیلم ایران پیگیر این موضوع است. فارابی مانند تنظیم بازار عمل می‌کند و ما نمی‌خواهیم رقیب بخش خصوصی باشیم. سال گذشته به بهترین فروشنده و صادر کننده فیلم جایزه دادیم.

قائم مقام بنیاد سینمایی فارابی در ادامه گفت: دو سال پیش در جشنواره کن و برلین 12 فیلم خوب خریداری کردیم که اکران آنها انتظار ما را برآورده کرد. ما تعدادی فیلم سینمایی خارجی خریدیم که به دلیل فشار فیلمسازان و توجه به اکران فیلم های ایرانی آن را به نمایش در نیاوردیم. در کن و برلین امسال هیچ فیلم مناسبی پیدا نکردیم زیرا برخی آثار محدودیت هایی داشتند و برخی دیگر را هم به ما نمی فروختند. البته اکران فیلم های خارجی در شهرستانها همچنان ادامه دارد.

در ادامه نجاریان در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره احیای سینمای کودک در دوران میرعلایی گفت: مطمئن باشید اگر حمایت رئیس سازمان سینمایی نبود احیای سینمای کودک صورت نمی‌گرفت. ما همیشه اعلام کردیم برای برگزاری جشنواره فجر آمادگی داریم و پشتیبان آنها هستیم اما شمقدری بر اساس سیاست‌هایی که دنبال می کند برای این رویداد دبیر انتخاب کرد اما ما در این بخش اگر نیاز باشد همچنان کمک می کنیم ولی به تغییر دبیر در جشنواره فجر اعتقاد نداریم زیرا باید دبیر ثابت باشد.

میرعلایی درباره اختلاف خود با شمقدری رئیس سازمان سینمایی عنوان کرد: من با شمقدری دوست بوده و خواهم بود و به وی عنوان کردم من فارابی را با دوستی با شما مقایسه نمی‌کنم در هرگونه دوستی قرار نیست هر طرف هر چیزی خواست طرف مقابل انجام دهد. البته مجادلاتی هم داشتیم اما امری هم اگر بوده انجام دادیم و تلاش کردیم در صورتیکه اختلاف‌نظر با وی داشتم در ارتباط با آن موضوع شمقدری را قانع کنم و بعد انجام دهم.

وی در ادامه درباره بودجه آثار فاخر که در اختیار بنیاد فارابی قرار می‌گیرد، گفت: فیلمی که برای جمهوری اسلامی ایجاد فخر کند از نظر ما یک پروژه فاخر به حساب می آید. در زمان مدیریت جعفری جلوه در ارشاد با پیگیری های وی بودجه ای برای آثار فاخر در مجلس تصویب شد. برخی می گویند بودجه فاخر برای فارابی 35 میلیارد است در صورتیکه اینطور نیست و به من هنوز دو سوم این بودجه را نداده‌اند.

میرعلایی در پاسخ به این سئوال که بهتر است بودجه فیلم‌های خود را اعلام کنید، عنوان کرد: هیچ وقت عرف نبوده بودجه فیلمی قبل از نمایش آن اعلام شود. بودجه فیلم های ملک سلیمان و راه آبی ابریشم را بعد از نمایش آن اعلام کردیم. متداول نیست در اجرا بودجه ها مشخص شود. 20 تا 25 میلیارد همه هزینه بنیاد سینمایی فارابی است.

در ادامه نجاریان درباره وضعیت فیلم "آشغال‌های دوست داشتنی" گفت: این فیلم بایگانی نشده است و ما از آن دفاع می کنیم این اثر با توجه به عقایدی که ما دنبال می کنیم ساخته شده و امیدواریم نتیجه آن نیز خوب باشد اما فیلمبرداری آن سه روز باقی مانده که این بخش ها به کل فیلم ارتباط دارد و قطعا آماده نمایش خواهد شد.

وی درباره همکاری با فیلمسازان قدیمی سینمای ایران افزود: ما با فیلمسازان وارد مذاکره می شویم قرار بود با بهرام بیضایی برای ساخت روز شغال همکاری کنیم و صحبت های اولیه هم انجام شد اما برخی رای وی را برای برگشت به ایران زدند و این پروژه در حال حاضر منتفی است. با ناصر تقوایی هم وارد مذاکره شدیم اما چون او یک فیلم ناتمام دارد و باید اول تکلیف آن را به لحاظ حقوقی مشخص کند نتوانستیم ساخت پروژه دیگری را دنبال کنیم. ما آمادگی داریم با تمام کارگردانانی که تلاش می کنند مسائل ارزشی را در آثار خود دنبال می کنند همکاری کنیم. با جعفر پناهی نیز قبل از اینکه حکمش صادر شود وارد مذاکره شدیم.

میرعلایی با دفاع از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی گفت: گلچهره فیلم خوبی بوده است و به افغانستان می‌‌پردازد. فیلم دوم موساییان نیز که در سومالی فیلمبرداری شده همین رویکرد را دارد. بهتر است کسانی که منتقد این فیلم‌ها هستند اول آن را ببینند و بعد صحبت کنند. در ارتباط با فیلم عقاب صحرا نیز قرار نبود مهرداد خوشبخت با ما همکاری کند. 50 درصد هزینه فیلم را قرار بود تلویزیون پرداخت کند که بعد از مدتی پای خود را کنار کشید و ما با خوشبخت برای ساخت آن وارد مذاکره شدیم. این فیلم هم یکی از آثار خوب بنیاد فارابی است که بهتر است اول دیده شود.

وی تاکید کرد: بهتر است دوستان منصفانه نگاه کنند من شخصا با اینکه عنوان می شود پروژه مجیدی میلیاردی است موافق نیستم و چیزی درباره آن نمی گویم تا ببینم نتیجه آن چیست اما همین که وی به کودکی حضرت محمد (ص) پرداخته است در این شرایط که دنیا تلاش می کند چهره دیگری از پیغمبر ما نمایش دهد برای من محترم است.

رئیس بنیاد سینمایی فارابی افزود: من فردی نیستم که دو فیلم را به زور وارد جشنواره فجر کنم. سال گذشته فیلم ملکه در جشنواره فجر دیده نشد اما ما هیچ صحبتی نکردیم. در صورتیکه امسال جشن انجمن منتقدان برخورد خوبی با آن داشت.

میرعلایی درباره نماینده ایران در اسکار 2013 عنوان کرد: همانطور که می دانید بنیاد سینمایی فارابی با دعوت از کارشناسان هر سال نماینده اسکار را معرفی می کرد شاید برخی باور نمی کردند در جلسه سال گذشته فیلم جدایی نادر از سیمین انتخاب شود. امسال هم درباره یک حبه قند همین وضعیت بود اگر این فیلم به اسکار نرفت باید بدانید که مسیری را طی کرد باور کنید وزیر و شمقدری هم موافق نبودند فیلم به اسکار نرود. اما من تاکید کردم اجازه دهید خود میرکریمی این کار را انجام دهد. با این حال این کارگردان با ما همراهی کرد و موضوع با آرامش گذشت.

در پایان جلسه جعفر گودرزی از برگزاری اولین نمایشگاه تجهیزات سینمایی 2013 در اردیبهشت سال 91 خبر داد.