روحانیون با مجهز شدن به علوم روز در راستای مبارزه با تهاجم فرهنگی قدم بردارند

حجت الاسلام جواد موسوی هوایی در حاشیه کارگاه آموزشی روحانیون هجرت و مستقر سراسر استان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قشر روحانی با توجه به جایگاه ویژه ای که در میان مردم دارند باید با ولایت پذیری، دانش به روز و مطالعه در بین آحاد مردم تاثیرگذار باشند.

وی بیان کرد: روحانیون باید در قالب نیازهای روز و مطالعات گسترده به مردم به ویژه نسل جوان آگاهی بخش باشند.

موسوی هوایی همچنین با اشاره به مجموعه پژوهشهای معاونت پژوهشی، آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی اظهار داشت: این معاونت مقالات و پژوهشهای مختلفی را در حوزه های دینی داشته که در سایت این سازمان برای استفاده نسل جوان وجود دارد.

معاون پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی کشور عنوان کرد: روحانیون طرح هجرت عناصر مهم در حوزه دین هستند که در ر استای تقویت بارورهای دینی و آموزه های دینی مردم به مناطق محروم به ویژه روستاها سفر می کنند.

وی تاکید کرد: روحانیون وظایف خود را در این حیطه تاکنون به خوبی انجام داده اند اما با توجه به مقتضیات زمان لازم است علاوه بر تجهیز به علوم روز، با نسل جوان همپا شوند تا با درک صحیح از مسائل روز اجتماع، بتوانند با توطئه های فرهنگی دشمنان مقابله کنند.

کارگاه آموزشی یک روزه پرچمداران فضیلت به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان یزد با حضور بیش از 100 روحانی طرح مستقر و هجرت سراسر استان یزد برگزار شد.