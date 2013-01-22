استفاده از کامپوزیت در نمای ساختمانهای مسکونی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پانصد و بیست و چهارمین جلسه علنی از سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران که ظهر سه شنبه در تالار شورای شهر برگزار شد، تصویب طرح الزام شهرداری به رعایت اصول معماری ایرانی اسلامی در منظر ساختمان های شهری به تصویب اعضا شورای شهر رسید و بنا بر آن از ابتدای سال آینده استفاده از کامپوزیت در ساخت ساختمان های مسکونی ممنوع اعلام شد.

در این باره، حمزه شکیب عضو شورا بیان کرد: در همه جای دنیا استفاده از کامپوزیت در منازل مسکونی ممنوع است اما اکنون به خاطر الگوسازی های غلط این موضوع در تهران کاملا رایج است.

وی خواستار بررسی این موضوع در شورا شد همچنین در این جلسه معصومه ابتکار عضو دیگر این شورا پیشنهاد کرد شورا سالانه به 10 نمونه از الگوی موفق ایرانی اسلامی جوایزی اهدا کند.

همچنین مهدی چمران در این جلسه ظهار کرد: معتقدیم باید ساختمان های شهرداری نمونه باشند و منطبق بر معماری ایرانی اسلامی ساخته شوند.در این زمینه به دولت نیز پیشنهاد دادیم که این مسئله را مورد توجه قرار دهند تا ساختمان های دولتی نیز مطابق با الگوی معماری ایرانی اسلامی ساخته شود.

وی در ادامه با بیان اینکه البته چند سال است که آیین نامه های معماری در دولت در حال بررسی بوده و هنوز به جایی نرسیده است، گفت: چرا که کار مشکل و پیچیده ای است و به طور کلی اصلاحات باید در شهرسازی و ساختمان ها به انجام رسد. به همین منظور از سال آینده استفاده از کامپوزیت در ساختمان های مسکونی ممنوع بوده و ساختمان های اداری نیز با لحاظ شدن شرایط ویژه می توانند از کامپوزیت استفاده کنند چرا که مطابق با معماری ایرانی و اسلامی کشورمان نیست.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اصلاحات لازم در شهرسازی و ساختمانهای تهران، عنوان کرد: به طور مثال از ابتدا باید به محل کانال های کولر توجه شود نه اینکه ساختمان ساخته شود و سپس محل کانال های کولر از رو کشیده شود که نما را زشت کند.

وی در ادامه با تاکید بر استفاده از مصالح بومی و نزدیک به معماری ایرانی اسلامی در ساخت ساختمان ها خاطرنشان کرد: این موارد همگی مورد تایید معماران ما است که تاکنون در شهرداری قانونی برای الزام این موارد وجود نداشته است.

در نهایت طرح "الزام شهرداری به رعایت اصول معماری اسلامی، ایرانی و زیباسازی نما و منظر ساختمانهای شهری" به تصویب اعضای شورای شهر تهران رسید.

در طرح اصلاح نما سازی ساختمان ها آمده است : با توجه به در هم ریختگی و نامناسب بودن بسیاری ازنماهای ساختمان ها و دخالتهایی که بعد از اتمام ساختمان در نماها صورت می پذیرد، ناهنجاریهای زیادی را به وجود می آورند که مورد انتقاد همگان است. بر این اساس سامان دهی نمای ساختمانها نیز ضروری است و بایستی به صورتی گسترده و همه جانبه تهیه و ارائه شود، ولی بعضی موارد آن کاملا واضح و ادامه آن اصولا باعث گسترش ناهنجاری های بیشتر است. بدین اساس چند نمونه ضروری از این ساماندهی برای آغاز این اصلاحات در این طرح ارائه شده است.

ماده یکم(1):

به منظور حفظ هویت معماری تاریخی فرهنگی و هماهنگی با اقلیم و شرایط جغرافیایی و آب وهوایی منطقه در بهره گیری بهینه از عوامل سرما، گرما، نور و حرارت به ویژه در نمای ظاهری ساختمان ها مالکین ساختمانها موظفند از مصالح هماهنگ و بوم آور استفاده نمایند و شهرداری تهران موظف است با بررسی نقشه های نما، جزییات را مورد تایید قرار دهد.

تبصره: شهرداری تهران معاونت شهرسازی و معماری مکلف است کلیات ضوابط نما را ظرف مدت دو ماه تهیه و جهت بررسی و تصویب به کمیسیون توسعه و عمران شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

ماده دوم(2)

ضمن تاکید بر مصوبه دور دوم شورای اسلامی شهر تهران در سال 1385 تحت عنوان بهینه سازی مصرف سوخت در اماکن و استفاده از مصالح مناسب در نمای ساختمانها ابلاغی به شماره 22203/802/160 و در جهت تشویق و ترغیب استفاده از مصالح بومی در ساخت ابنیه در صورت استفاده از آجر به صورت کامل در نما، به میزان پنج درصد(0.5) از عوارض ساختمانی مشمول بخشودگی می شود. همچنین در صورتی که در بخشی از نما از این مصالح استفاده شود به میزان درصد استفاده شده نسبت به کل نما معادل پنج درصد مشمول بخشودگی در عوارض خواهد بود.

ماده سوم(3)

هر گونه استفاده از مصالح نماسازی (کامپوزیت) در کاربری های مسکونی ممنوع است.

تبصره: از مبدا اول فروردین ماه سال 1392 درصورت استفاده از مصالح نماسازی(کامپوزیت) در سایر کاربری ها(غیرمسکونی) و به ازای هر متر مربع یکصد هزار ریال عوارض وضع می شود که مبلغ این عوارض سالیانه مطابق نرخ تورم که همان سال اعلام می شود تعدیل می شود.

ماده چهارم(4)

استفاده از نمادها و نقش های مغایر با فرهنگ اسلامی و ملی به نحوی که موجب بروز شائبه و اشاعه نمادهای صهیونیستی، فراماسونری و مسلکهای ضد دینی و هتک حرمت شود در نمای ساختمان ها ممنوع است.

شهرداری تهران موظف است از صدور هرگونه پروانه ساخت و یا پایان کار برای این قبیل اماکن جلوگیری به عمل آورد.

ماده پنجم(5)

به منظور سامان بخشی نمای ساختمان ها هرگونه نصب تجهیزات در نما و منظر ساختمان ها می بایست به گونه ای در نقشه های معماری پیش بینی گردند که اختلالی از جهت جلوه های بصری و زیبایی نمای ساختمان ها ایجاد ننماید و در این خصوص موارد ذیل می بایست رعایت شوند.

الف: همه دستگاههای سرمایشی و گرمایشی و دیگر تجهیزات مربوط تا جای ممکن در بام ساختمان ها نصب شده و با پیش بینی کانال ها و لوله های مربوط در داخل ساختمان به واحدهای ساختمانی مرتبط شوند به گونه ای که در دید ومنظر عمومی قرار نگیرند.

ب: توصیه می شود کلیه تجهیزات مزبور با استفاده از شبکه های خاص به گونه ای نصب شوند که از هدر رفت انرژی جلوگیری به عمل آورد.

ج: در مواردی که دستگاهها و تجهیزات سرمایشی و گرمایشی را نتوان در بامها تعبیه نمود مقتضی است که طراحی ونصب به شیوه ای در بالکنها انجام شود که شبکه و حفاظ لازم در جهت استتار تجهیزات مورد استفاده پیش بینی شود.

ماده ششم(6)

شهردای تهران موظف است نسبت به حسن اجرای این مصوبه اقدام و نتیجه را هر 6 ماه به تفکیک موارد به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.