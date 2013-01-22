دیدار عمار حکیم و دانایی فر/تحریم جلسات دولت از سوی العراقیه

به گزارش خبرگزاری مهر، تحریم جلسات دولت از سوی فهرست العراقیه، دیدار سفیر ایران با رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق و ادامه رایزنی مقامات سیاسی برای حل بحران این کشور تیتر یک رسانه های عراق را تشکیل می دهند.

"برهم صالح": بحران عراق بحران حکومت است

خبرگزاری براثا گزارش داد: برهم صالح معاون دبیرکل حزب اتحادیه میهنی کردستان عراق اظهار داشت: بحران سیاسی عراق بحران میان شیعه و سنی یا اربیل و بغداد نیست بلکه بحران حکومت در عراق است.

وی با بیان این مطلب افزود: موضع ما به عنوان طرف کردی مبتنی بر این است که ما خواهان پایان بحران حکومت هستیم. صالح بر ضرورت اصلاح روند سیاسی عراق تاکید کرد چرا که به اعتقاد وی نباید حکومت در این کشور انحصاری باشد.

دیدار حکیم و دانایی فر

حسن دانایی فر سفیر ایران در بغداد با عمار حکیم رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق در بغداد دیدار کرد.

در این دیدار که در دفتر عمار حکیم برگزار شد تاکید شد که گفتگو تنها راه حل بحران های سیاسی است. طرفین ابراز امیدواری کردند که امنیت و صلح در سرتاسر جهان به ویژه در کشورهای عربی و اسلامی برقرار شود.

تحریم جلسات دولت از سوی العراقیه

سومریه نیوز گزارش داد: "صالح المطلک" یکی از رهبران فهرست العراقیه در بیانیه ای اعلام کرد که نمایندگان فهرست العراقیه در اعتراض به سیاست به حاشیه راندن و نادیده گرفتن خواسته های برخی از شهروندان عراقی نشست هیئت وزیران را تحریم کرده اند.

در این بیانیه آمده است: نمایندگان و وزیران فهرست العراقیه نشستی را در دفتر صالح المطلک معاون نخست وزیر برگزار کردند و در آن به بررسی رویدادهای سیاسی عراق و پیامد اعتراضات در برخی مناطق کشور پرداختند.

صالح المطلک 20 ژانویه مدعی شده بود خواسته های معترضین و ائتلاف اتحاد ملی بسیار از یکدیگر فاصله دارد و العراقیه طی نشستی فوق العاده تصمیمات سرنوشت سازی را در این باره اتخاذ خواهد کرد.

گفتنی است فهرست العراقیه دارای 8 کرسی وزارتی در دولت عراق است و علاوه براین سمت معاون نخست وزیر در امور خدمات رسانی نیز متعلق به العراقیه است.

رایزنی نجیفی و جعفری

خبرگزاری اصوات العراق گزارش داد: اسامه النجیفی رئیس پارلمان عراق با ابراهیم الجعفری رئیس ائتلاف ملی این کشور دیدار کرد. در این دیدار رویدادهای سیاسی عراق و راه های حل بحران آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

راه های سریع برآورده کردن خواسته های قانونی برخی معترضین در مناطق غربی، مرکزی، جنوب و شمال عراق از دیگر موضوعات مورد بحث در این دیدار بود.

برخی استان های سنی نشین عراق همچون موصل، الانبار، نینوا و صلاح الدین طی هفته های اخیر شاهد اعتراضات ضد دولتی بوده است. آزادی زندانیان و لغو قانون بعثی زدایی از جمله خواسته های معترضان در مناطق سنی نشین عراق محسوب می شود.

"علی الموسوی": اردوغان و اوغلو عامل بحران در منطقه

خبرگزاری النخیل گزارش داد: علی الموسوی مشاور رسانه ای نخست وزیر عراق اظهار داشت: سیاست های "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر و" احمد داود اوغلو" وزیر امور خارجه ترکیه عامل بحران در منطقه و مشکلات برخی کشورهای منطقه هستند.

وی با بیان این مطلب افزود: این سیاست ها بر اوضاع داخلی ترکیه نیز انعکاس داشته است و در صورتی که دولت ترکیه از سیاست کنونی خود دست نکشد اوضاع بدتر خواهد شد.

احمد داود اوغلو اخیرا در راستای سیاست های مداخله جویانه کشورش در عراق مدعی شده بود: سیاست هدف قرار دادن شخصیت های ملی عراق از سوی نوری المالکی نخست وزیر این کشور تنش زا بوده است به طوری که امکان دارد این تنش ها به درگیری مسلحانه منجر شود.

درخواست برای انتخاب جایگزین طالبانی

"لطیف مصطفی" نماینده جنبش "التغییر" کردستان اظهار داشت: ما ضمن اینکه آرزو می کنیم جلال طالبانی هر چه سریعتر سلامتی کامل خود را به دست آورد اما خالی بودن کرسی ریاست جمهوری به ویژه در شرایط فعلی که عراق بحرانی است به صلاح نیست.

وی در ادامه گفت: با توجه به اینکه نخست وزیر و معاون رئیس جمهور عراق هر دو از یک فراکسیون سیاسی و از ائتلاف دولت قانون هستند می توانند در شرایط فعلی کاری کنند.

مصطفی افزود: عراق در حال حاضر به رئیس جمهور نیاز دارد زیرا وی نماد دولت است و باید حضور داشته باشد و بتواند در برابر قانون شکنان ایستادگی کند.

جلال طالبانی رئیس جمهور عراق 17 دسامبر 2012 دچار سکته مغزی شد و هم اکنون در آلمان تحت درمان قرار دارد. پزشکان وضعیت وی را رو به بهبود توصیف کرده اند.