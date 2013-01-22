به گزارش خبرگزاری مهر، این بازدید در حالی صورت گرفت که ترکاشوند پنجشنبه هفته گذشته نیز در اصفهان حضور داشت.

مهدی جمالی نژاد معاون امور عمرانی استاندار اصفهان و محمدرضا محمدجواهری مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز در این بازدید حضور داشتند و دقایقی در محل این پروژه که این روزها فعالتر از گذشته شده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

از 10 روز گذشته و پس از مصوبه ای که مبنی بر فعالتر شدن جبهه های کاری به امضاء رسیده بود روند تکمیل بهتر گذشته دنبال می شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان نیز از تیرماه امسال که مدیریت ورزش استان را برعهده گرفته حداقل یک جلسه بازدید از ورزشگاه نقش جهان در هفته را در دستور کار خود قرار داده است.