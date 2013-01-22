  1. سیاست
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۲۸

بدون حضور‌ روسای 2 قوه؛

جلسه مشترک مجلس و دولت ساعت 15 امروز برگزار می شود

جلسه مشترک مجلس و دولت ساعت 15 امروز برگزار می شود

مجلس و دولت در ادامه جلسات مشترک خود امروز ساعت 15 گرد هم می آیند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جلسه مشترک با حضور روسای کمیسیون های مجلس، نواب رئیس مجلس و وزیران اقتصادی و معاونان رئیس جمهور برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور به دلیل سفر به همدان و بهره برداری از چند پروژه عمرانی در این جلسه حضور ندارد و علی لاریجانی نیز به دلیل حضور در اجلاس بین المجالس اسلامی در نشست مشترک حضور نخواهد داشت.

گفته می شود، موضوعات مربوط به هدفمندی، تامین معیشت مردم در آستانه سال جدید و شرایط اقتصادی مهمترین موضوع جلسات است.

این نشست ساعت 15 امروز در نهاد ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1797629

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