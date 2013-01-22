فرماندار شهریار به مشکلات 123 نفر از شهروندان رسیدگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس جوهری پیش از ظهر امروز در حاشیه برگزاری این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله اقدامات مثبتی که طی دولتهای نهم و دهم میان مسئولان و دولتمردان نهادینه شده است، می توان به ملاقات های هفتگی اشاره کرد که طی آن مردم با مسئولان دیدار کرده و به طرح مشکلاتشان می پردازند.

وی افزود: در شهریار نیز ملاقات های عمومی مردم با مسئولان بطور مداوم و مستمر برگزار می شود که با توجه به همت مدیران در رسیدگی به مسائل و رفع مشکلات شهروندان، با استقبال از سوی مردم این شهرستان روبرو شده است.

تحقق عدالت محوری در رسیدگی به نقاط محروم و آسیب دیده شهر

این مسئول با اشاره به گستردگی شهرستان شهریار و جمعیت 600 هزار نفری آن که بالغ بر جمعیت برخی استانهای کشور است، عنوان کرد: بمنظور حفظ عدالت و بازدید از نقاط محروم و دورافتاده شهرستان، برنامه ریزی مسئولان بر آن است که جلسات ملاقات عمومی بصورت دوره ای، هرهفته روزهای سه شنبه در یکی از شهرهای هفت گانه این شهرستان برگزار شود که این اقدام ارتقای سطح رفاه و رضایتمندی شهروندان را به دنبال داشته است.

جوهری ادامه داد: همچنین پس از پایان جلسه ملاقات عمومی، مسئولان حاضر در جلسه از پروژه های در دست احداث و نقاط دورافتاده و محروم شهر بازدید می کنند.

حضور مسئولان در نقاط محروم موجب افزایش اعتماد مردم می شود



در این زمینه یکی از شهروندان شرکت کننده در این جلسه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دیدار نزدیک مسئولان با مردم و استماع مشکلاتشان از سوی آنها، علاوه بر افزایش اعتماد و احساس امنیت و آرامش شهروندان، اثرات روانی مثبتی در مردم ایجاد خواهد کرد و منجر به ترغیب آنها برای شرکت پویا در مسائل سیاسی انتخاباتی کشور خواهد شد.

مهدی سالاری گفت: بازدید مسئولان از نقاط محروم و آسیب دیده شهر، امنیت خاطر ساکنین این مناطق را بهمراه خواهد داشت چراکه مردم متوجه خواهند شد که مسئولان به فکر رفع مشکلات و ارتقای سطح رفاه آنان هستند و این امر دلیلی برای اعتماد هرچه بیشتر مردم به مسئولان است.

روند برگزاری جلسات ملاقات مردمی در شهریار مطلوب است



یکی دیگر از شهروندان شهریار به مهر بیان کرد: روند برگزاری جلسات ملاقات عمومی و جدیت فرماندار شهرستان در رسیدگی به امور شهروندان مطلوب است.

مرضیه اصغری خواستار استمرار برگزاری این جلسات شد و اعلام کرد: امید می رود مسئولان شهرستان با اهتمام و جدیت بیش از پیش در این راه گام بردارند و با تلاش مضاعف، رضایتمندی روزافزون شهروندان را به ارمغان آورند.

پیش از ظهر امروز سید عباس جوهری، با 123 نفر از شهروندان شهریار ملاقات کرد و به استماع مسائل و مشکلات آنان پرداخت.

این جلسه ملاقات عمومی که در محل اداره محیط زیست شهرستان شهریار برگزار شد، بیش از 3 ساعت به طول انجامید که طی آن شهروندان به طرح مشکلات خود پرداختند و با دستور فرماندار رسیدگی به این امور در دستور کار روسای ادارات مربوطه قرار گرفت.