توازن زیباسازی شهری در مناطق مختلف قم رعایت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بختیاری در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از سازمان زیباسازی شهرداری گفت: یکی از مسائل مهم که باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد توزیع اجرای برنامه‌های زیباسازی متوازن در تمام شهر است.



وی بیان داشت: باید در تمام مناطق به صورت مساوی زیباسازی صورت گرفته تا مناطقی که کمتر برخوردار هستند از این موضوع بهره ببرند.



سخنگوی شورای اسلامی شهر قم با اشاره به نصب المان‌های شهری گفت: این کار امری ابتکاری و زیباست که انتظار می‌رود ادامه یابد و المان رفتگر نیز به پاس خدمات رفتگران شهر نصب شود.



بختیاری با اشاره به وجود داربست‌های آهنی برای تبلیغات شهری گفت:‌ متاسفانه این داربست‌ها وضعیت بسیار بدی را برای شهر ایجاد کرده‌اند که باید از سطح شهر حذف شوند.



وی تصریح کرد: باید از قدرت شهرداران مناطق برای زیباسازی بیشتر شهر استفاده کرد و با دخیل کردن آنها در موضوع کوشید تا شهری زیبا در اختیار شهروندان قرار دهیم.



تنوع در زیباسازی شهری ایجاد شود



رئیس شورای اسلامی شهر قم نیز در این بازدید با تاکید بر تنوع در کار سازمان زیباسازی گفت: هر چه قدر در زیباسازی شهر کار شود جا دارد و باید تنوع در کار داشته باشید.



حجت‌الاسلام آتش زر گفت: این سازمان برای نخستین بار در سطح شهر راه اندازی شده و مدیرعامل آن نیز جوان توانمندی است که باید از تلاش‌های ایشان و مجموعه این سازمان قدردانی کنیم.



وی بیان داشت: یکی از مسائلی که باید مد نظر قرار گیرد حذف داربست‌های تبلیغاتی از سطح شهر است زیرا این داربست‌ها منظره بسیار نازیبایی را در سطح شهر ایجاد کرده است.



رئیس شورای اسلامی شهر قم با اشاره به مناطق محروم شهری گفت: در مناطق محروم هم باید به گونه‌ای باشد که زیباسازی و خدمات ارائه شود تا آنها هم از این امکانات برخوردار باشند.



حجت‌الاسلام آتش زر با تاکید بر تنوع در کار سازمان زیباسازی گفت: هر چه قدر در زیباسازی شهر کار شود جا دارد و باید تنوع در کار داشته باشید



داربست‌های آهنی تبلیغاتی از سطح شهر باید حذف شود



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم نیز در بازدید از سازمان زیباسازی شهرداری قم با تأکید بر حذف داربست‌های تبلیغاتی در سطح شهر گفت: متاسفانه این موضوع در سطح شهر رعایت نمی‌شود و شاهد داربست‌های فلزی با چهره نازیبا در سطح شهر هستیم.



عباس ذاکریان گفت: از زمانی که این سازمان راه اندازی شده یک نظمی در تبلیغات محیطی ایجاد شده است که جای تقدیر دارد.

وی افزود: همچنین ایجاد المان‌های سطح شهر رشد داشته است که باید در جانمایی نصب المان‌ها دقت شده و مکان‌یابی درستی صورت گیرد.



رئیس کمیسیون حمل و نقل و خدمات شهری شورای اسلامی شهر قم با تاکید بر حذف داربست‌های تبلیغاتی در سطح شهر گفت: متاسفانه این موضوع در سطح شهر رعایت نمی‌شود و شاهد داربست‌های فلزی با چهره نازیبا در سطح شهر هستیم.



ذاکریان ادامه داد: برای این کار باید یک زمان گذاشته شود و شورای شهر نیز مصوبه‌ای را در این زمینه دارد و نباید بنرها روی داربست باشد که تمام کارها تحت الشعاع قرار می گیرد.



وی در خصوص تابلوهای کاربری گفت: در این زمینه کار خوبی شده و ممیزی صورت گرفته و مهمتر از بحث درآمدی کارهای ساماندهی این تابلوهاست که باید رعایت شود.



مهمترین عنصر زیباسازی و شادی آفرینی شهر آب و فضای سبز است



یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر قم در این بازدید گفت: اقدامات خوبی در سطح شهر صورت گرفته که موجب زیبایی چهره شهر شده است.



محمدرضا باقرپناهی بیان داشت: نصب المان‌های شهری و نقاشی و.... موضوع مهمی است که باید اجرا شود اما مهمترین عنصر زیباسازی و شادی آفرینی و طراوت شهر موضوع آب و فضای سبز است که باید مد نظر قرار گیرد.



وی اذعان داشت: شهر قم نیازمند زیباسازی و بستری مناسب است که باید سازمان های شهرداری به آن توجه داشته باشند.

رئیس شورای اسلامی استان قم همچنین با اشاره به طرح‌های شهرداری قم به منظور استفاده از جملات شهدا گفت: این کار نیز اقدامی مهم و ضروری است که باید متناسب با زمان باشد.



تدوین طرح جامع زیباسازی شهری در قم



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم نیز در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر قم از این سازمان با بیان اینکه طرح جامع زیباسازی شهری را در دستور کار داریم گفت: یکی از خلأ‌های موجود عدم ارتباط این سازمان با مناطق شهری بود که رابطان معرفی شدند که در توزیع فعالیت‌های زیباسازی در سراسر شهر می‌کوشند.



سیدمحمد موسوی منش گفت: از بدو تأسیس این سازمان نوپا در قم 12 هزار قطعه نقاشی از شهدا، طبیعت، ادعیه، صلوات و... کشیده شده که در منظر شهری بسیار موثر است.



وی ادامه داد: یکی از اقدامات صورت گرفته در سطح شهر احداث المان‌های شهری است که به مناسبت‌های مختلف المان ادعیه، آزادی، خبرنگار، یلدا و.... نصب شده است.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم عنوان داشت: همچنین المان ماه ربیع الاول، دهه فجر و نوروز را نیز در دستور کار داریم که متناسب با زمان نصب خواهیم کرد.



موسوی منش در خصوص زیباسازی زیرگذرهای شهری گفت: زیرگذرها را نیز آماده کرده‌ایم که تا نزدیک عید نوروز تکمیل خواهند شد.



وی با اشاره به موضوع نورپردازی پل‌های شهری گفت: 13 پل نورپردازی صورت گرفته و پل رضوی و پل انقلاب را نیز در دستور کار داریم که وجه زیبایی به شهر داده است.



مدیرعامل سازمان زیباسازی شهرداری قم به موضوع پلاک کوبی‌ها بر سردرب منازل و همچنین کوچه‌ها اشاره کرد و گفت: همشهریان در صورت نداشتن پلاک می‌توانند با 137 تماس گرفته تا این پلاک‌ها بر درب منازل و یا کوچه آنها نصب شوند.



موسوی منش تصریح کرد: در خصوص ساماندهی تابلوها نیز 22 هزار تابلو ممیزی شده و سایتی نیز به این منطور طراحی شده است.



وی با بیان اینکه طرح جامع زیباسازی شهری را در دستور کار داریم گفت: یکی از خلاأهای موجود عدم ارتباط این سازمان با مناطق شهری بود که رابطان معرفی شدند که در توزیع فعالیت‌های زیباسازی در سراسر شهر می‌کوشند.