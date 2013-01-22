تقدیر ویژه وزارت بهداشت از 7 بیمارستان کشور

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمیدرضا رواقی روز سه شنبه در نشست خبری دومین جشنواره کشوری و کنگره علمی حاکمیت بالینی، با بیان اینکه سیاست تشویق بیمارستانها در جشنواره سال گذشته مد نظر وزارت بهداشت بود، گفت: در تلاش بودیم مفاهیم اولیه نظام حاکمیت بالینی جا بیفتد، مصادیق عینیت اولیه پیدا کند و فرهنگ‌سازی لازم در خصوص اجرای شاخص هفت‌گانه حاکمیت بالینی صورت پذیرد.

وی با بیان اینکه بر اساس نظرات ارزیابان وزارت بهداشت، مصادیق هر کدام از شاخصها تعریف و ابلاغ و در نهایت برای هر کدام از آنها رتبه‌ بندی مشخص در نظر گرفته شد، افزود: سعی کردیم اشکالات موجود در این طرح را به حداقل ممکن برسانیم. اثربخشی بالینی یکی از نیازهای نظام سلامت کشورهای در حال توسعه است. لازم است راهنماهای بالینی را بومی‌سازی کنیم. این راهنما خط مشی ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را مشخص می‌کند.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت ادامه داد: تکریم و ایمنی بیمار از جمله مواردی بود که در استقرار حاکمیت بالینی در سال جاری تاکید ویژه‌ای به آنها داشتیم. در همین راستا 20 استاندارد الزامی WHO برای ایمنی بیمار را به بیمارستانهای سراسر کشور ابلاغ کردیم تا ارائه خدمات با ایمنی هر چه بیشتر صورت پذیرد.

وی با اشاره به متفاوت بودن نظرات و تجارب ارزیاب ها در نهایت به این نتیجه رسیدیم که دوره‌های آموزشی ویژه برای آنها برگزار کنیم، افزود: در حال حاضر 100 نفر در این دوره‌های آموزشی تخصصی شرکت کرده‌اند و ارزیابی نهایی بیمارستان‌ها از سوی آنها صورت پذیرفت.

رواقی ضمن اعلام خبر اعطای لوح تقدیر حاکمیت بالینی به 60 بیمارستان کشور، اظهارداشت: علاوه بر این 7 بیمارستان در محور این نظام به صورت ویژه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت بیمارستانی و تعالی خدمات بالینی وزارت بهداشت درباره نحوه رتبه ‌بندی بیمارستانهای برتر، گفت: به علت اینکه امتیازها بسیار به هم نزدیک هستند، رتبه ‌بندی مشخص درجه 1، 2 و یا 3 برای بیمارستانها در نظر نگرفته‌ایم.

وی ادامه داد: از مجموع 52 دانشگاه علوم پزشکی کشور، بیمارستانهایی از 29 دانشگاه مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین، سه بیمارستان خصوصی، 10 بیمارستان دانشگاهی، 2 بیمارستان وابسته به ارتش، سپاه و صنایع دفاع و 2 بیمارستان تامین اجتماعی در استان تهران انتخاب شده‌اند.