به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه همدان میزبان رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مسئولان کشوری بود که بهره برداری از چند طرح عمرانی - خدماتی آنها را رهسپار این دیار کرده بود.

بهره برداری از 19 هزار و 870 واحد پروژه های مسکن مهر استان همدان که از پروژه های مهم و اساسی در این استان محسوب می شود یکی از برنامه های در نظر گرفته شده برای گروه حاضر در این برنامه بود.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان از این تعداد واحد مسکن مهر در استان همدان هفت هزار واحد در شهرهای بالای 25 هزار نفر، یک هزار و 884 واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر، سه هزار و 532 واحد در بافت فرسوده شهری و هفت هزار و 454 واحد نیز در روستاها به بهر برداری رسید.

غلامرضا سقندلی در همین خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از تعداد واحدهای بهره برداری شده در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت، دو هزار و 113 واحد در همدان، دو هزار و 430 مورد در ملایر، 752 واحد در نهاوند، 748 واحد در تویسرکان، 240 واحد در بهار، 717 واحد در اسدآباد بهره برداری شد که در مجموع هفت هزار واحد را در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت شامل می شود.

سقندلی ادامه داد: در خصوص واحدهای مسکونی بهره برداری شده در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت نیز 291 واحد در همدان، 222 واحد در ملایر، 412 واحد در نهاوند، 102 واحد در تویسرکان، 257 واحد در بهار، 256 واحد در کبودراهنگ، 190 واحد در رزن و 154 واحد در فامنین بهره برداری شد که در مجموع یک هزار و 884 واحد را شامل می شود.

پروژه تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد ملایر در کشور مطرح است

وی در خصوص پروژه تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شهرستان ملایر نیز که به عنوان نمونه در کشور مطرح است و بهره برداری از پروژه های مسکن مهر استان همدان نیز از این پروژه آغاز شد، اظهار داشت: پروژه 250 واحدی تعاونی مسکن مهر مشاغل آزاد شهرستان ملایر با مساحت 11 هزار و 800 متر مربع در پنج بلوک و 25 هزار و 550 مترمربع زیربنا در سال 89 آغاز شد.

سقندلی افزود: از این پروژه 250 واحد مسکونی، 160 واحد با پارکینگ مسقف و مابقی فضای باز است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان اضافه کرد: سیستم سرمایشی این مجتمع کولر و گرمایش آن پکیج و رادیاتور است و سیستم دسترسی آن نیز از طریق راه پله و آسانسور تامین شده و در آن سیستم تخلیه زباله از طریق شوتینگ زباله طراحی شده است.

وی یادآور شد: در این پروژه سیستم اعلان و اطفا حریق پیش بینی و اجرا شده است.

پروژه های بهسازی و آسفالت راه های روستایی همدان بهره برداری شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همچنین از بهره برداری پروژه های بهسازی و آسفالت راه های روستایی استان همدان خبر داد و گفت: 19 پروژه با مجموع طول راه های بهسازی و آسفالت شده به میزان 108 کیلومتر با حضور رئیس جمهور به بهره برداری رسید که 220 میلیارد ریال برای اجرای این پروژه ها هزینه شده است.

وی محل تامین اعتبار این پروژه ها را اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد و گفت: در استان همدان یک هزار و 75 روستای دارای سکنه وجود دارد که از این تعداد 945 روستا از راه آسفالته برخوردارند و در مجموع 88 درصد روستاهای استان همدان راه آسفالته دارند.

وی جمعیت روستایی استان همدان را 717 هزارنفر عنوان کرد و گفت: از این تعداد 97 و هفت دهم درصد شامل 701 هزار نفر از راه روستایی آسفالته بهره مند هستند.

پروژه های راهداری همدان بهره برداری شدند

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان همچنین از بهره برداری پروژه های راهداری در استان همدان سخن گفت و افزود: احداث سیستم روشنایی محور ملایر - همدان و فامنین همدان به بهره برداری رسید.

وی طول این پروژه را شش کیلومتر عنوان کرد و گفت: پنج میلیارد تومان برای اجرای این پروژه هزینه شده است.

سقندلی از احداث ایستگاه هواشناسی جاده ای در گردنه های اسدآباد، زاغه و گرمک خبر داد و گفت: چهار و نیم میلیارد ریال نیز برای احداث این سه ایستگاه هزینه شده است.

وی بهره برداری از اطاق کنترل و مانیتورینگ راه ها در همدان را از دیگر پروژه های افتتاح شده راهداری همدان ذکر کرد و گفت: برای این پروژه نیز سه میلیارد ریال هزینه شد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان همدان احداث انبار نمک راهدارخانه گردنه اسدآباد و راهدارخانه مرکز همدان را نیز از دیگر پروژه ها عنوان کرد و گفت: برای این دو ایستگاه به مساخت یک هزار و 772 مترمربع شش میلیارد ریال هزینه شده است.

طرح بهسازی و تکمیل فرودگاه همدان بهره برداری شد

مدیر فرودگاه همدان نیز در خصوص پروژه های بهره برداری شده این مجموعه در سفر یک روزه رئیس جمهور به استان همدان گفت: طرح بهسازی و تکمیل فرودگاه همدان با حضور رئیس جمهور بهره برداری شد.

علی کیخایی افزود: مجموع اعتبار هزینه شده در مدت سه سال برای اجرای این طرح 320 میلیارد ریال است.

وی برقراری پروازهای حج تمتع برای اولین بار با هواپیمای بدنه وسیع در سال 92، پذیرش پروازهای زیارتی و بین المللی و ارتقا سطح خدمات فرودگاهی را از اهداف اجرای این پروژه عنوان کرد و گفت: بهسازی و توسعه میادین پروازی نیز آذرماه پارسال آغاز شد و علی رغم تعیین 24 ماه برای اجرای این طرح، شرایط پذیرش پروازها یکسال زودتر از موعد مقرر فراهم شد

کیخایی مبلغ اولیه پیمان این پروژه را 125 میلیارد ریال ذکر کرد.

وی از ساخت برج مراقبت پرواز و تکنیکال بلاک فرودگاه همدان خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه اردیبهشت ماه امسال با مبلغ اولیه پیمان 39 میلیارد ریال آغاز و 20 ماه برای اجرای آن زمان تعیین شد.

ریل‌گذاری راه‌آهن همدان ـ تهران آغاز شد

همچنین در سفر یک روزه رئیس جمهور به استان همدان ریل‌گذاری راه‌آهن همدان ـ تهران آغاز شد.

ریل گذاری این مسیر با دستور رئیس جمهور از طریق ویدئو کنفرانس، از شهر پرند شهرستان زرندیه استان مرکزی آغاز شد.

معاون ساخت و توسعه راه آهن کشور در این ارتباط ویدئویی گفت: راه آهن تهران- همدان از ایستگاه پرند در تهران آغاز و پس از عبور از شهرستان زرندیه در استان مرکزی از منطقه فامنین وارد استان همدان می شود.

حسین نازدار افزود: برای اتمام این طرح که بیش از 90 کیلومتر از این خط آهن از استان مرکزی عبور می کند، چهار هزار و 500 میلیارد ریال هزینه می شود.

نازدار گفت: در این مسیر 260 کیلومتری سه ایستگاه اصلی در شهر همدان، فامنین همدان و مامونیه استان مرکزی ساخته می شود که عملیات اجرایی ساخت این ایستگاهها از امروز آغاز شد.

این پروژه از طرح‌های مهر ماندگار استان همدان است که سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

آزادراه ساوه - همدان زیر بار ترافیک رفت

همچنین قطعه اول و دوم آزادراه ساوه - همدان در قالب طرح مهر ماندگار با حضور رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.

معاون امور عمرانی استاندار همدان در این خصوص گفت: آزادراه ساوه - همدان، ۱۷۵ کیلومتر طول دارد که ۸۵ کیلومتر آن با هزینه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال بهره برداری شد.

خسرو سامری افزود: این آزادراه که از مرکز به غرب کشور امتداد دارد بخشی از آزادراه کربلا است و به قصرشیرین و از آنجا به کشورعراق متصل خواهد شد.

وی گفت: ابتدای این آزادراه از ۲۵ کیلومتری ساوه آغاز می‌شود و در کیلومتر ۱۷۵ در منطقه کوریجان همدان به پایان می‌رسد.