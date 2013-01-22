عذرا وکیلی گوینده پیشکسوت برنامه "سلام کوچولو" در گفتگو با مهر با اعلام این خبر درباره رویکرد این برنامه توضیح داد: ایجاد علاقه و آگاهی نسبت به شخصیت بنیانگذار انقلاب و رهبر انقلاب ، میهن اسلامی و تعمیق دلبستگی کودکان نسبت به جمهوری اسلامی از موضوعات مهم این برنامه در جشن‌های انقلاب است.

وی افزود: تاریخچه پیروزی انقلاب اسلامی در قالب قصه به صورت ساده و شیرین توسط پدری برای فرزندش روایت می‌شود تا خردسالان با وقایع انقلاب آشنا شوند. داستان "باباعلی" نوشته شهربانو اورنگیان در پنج قسمت تهیه شده که خردسالان می‌توانند در ایام دهه فجر از ساعت 10 صبح به مدت یک ربع بشنوند.

این گوینده ادامه داد: پخش شعرها و سروده‌های ویژه دهه فجر از دیگر بخش‌های برنامه است. همچنین برای هر روز گروهی از بچه‌های مهد کودک به برنامه دعوت شده‌اند که در این شادمانی شریک هستند و به بچه‌های ایران زمین پیام می‌دهند که از طرف گروه خانواده رادیو ایران به مهمانان هدایای ویژه‌ای داده شد.

وکیلی یادآور شد: "سلام کوچولو" به صورت زنده روز 22 بهمن در غرفه رادیو ایران که در محمد علی جناح واقع شده حضور پیدا کرده و برنامه اجرا می‌کنند.

"سلام کوچولو" به آهنگسازی و خوانندگی رامین جواد پور، بازیگری مژگان عظیمی، هماهنگی و دستیار تهیه گلریز وکیلی، به همراه مجریان کودک این برنامه سپهر راد فرزامی، امیر حسین حمیدی و فاطمه السادات حمیدی، سید محمد سپهر ابوترابی و آتوسا عمادی تهیه و پخش می‌شود.