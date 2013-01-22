به گزارش خبرنگار مهر، مهندس مجید سرایداریان رییس انجمن مدیریت سبز ایران در هفتمین همایش مىیریت سبز در سالن همایش های صدا و سیما، سبز شدن سازمان ها و گرایش به سمت سبزی را در گرو اجبارهای دولتی دانست و گفت:در حال حاضر به جایی رسیده ایم که جایگاه سبز شدن به مدیریت ارشد رسیده است و و به عنوان کسب و کار شناخته می شود.



رییس انجمن مدیریت سبز گفت : علاوه براین برخی سازمان ها و صنعتگران به وظایف خود در زمینه حفظ محیط زیست عمل نمی کنند بلکه در بسیاری مواقع آنها نگاه انفعالی به محیط زیست دارند و با این دیدگاه حداقل های قوانین زیست محیطی را رعایت می کنند.



وی با اشاره به هرم سبز شدن سازمانها ادامه داد: رعایت قوانین و الزامات،حفظ منافع مستقیم که باعث کاهش هزینه می شود،منافع مالی غیر مستقیم که انگیزه کارمندان را بالا می برد،تمایز بازار و بازار های جدید سلسه مراتب سازمان ها برای سبز شدن است.سرایداریان اضافه کرد:از سال 1996 تا 2006 در کل کشورهای اروپایی میزان استفاده از وسایل الکتریکی از 0 به 76 رسیده است که وجود بازار های جدید و میزان سرمایه گزاری در تولید برق را نشان می دهد که به 140میلیارد دلار در سال رسیده است.



رییس انجمن مدیریت سبز ایران بهبود فضای کسب و کار را در گرو افزایش بحث اخلاق کسب و کار دانست و افزود:اخلاق در کسب و کار فضای بهتری را در محیط کار ایجاد میکند.وی تصریح کرد: بزرگترین گناه را در مبالغه سبز بودن دانست و گفت:تلاش برای سبز نشان دادن آن چه در واقع است بزرگترین گناه برای انسان هاست.سرایداریان با اشاره به بازاریابی سبز خاطرنشان ساخت:مقولات سبز را باید چیزی معمولی جلوه دهیم تا جامعه نسبت به سبز بودن انگیزه نشان دهد و آلوده نشود.



ابزار های اینترنتی باید میزان مصرف انرژی سازه ها را نشان دهد

در ادامه این همایش دکتر نیومن رییس بنیاد جهانی انرژی گفت: تمام کشورها باید در تولیدات و خدمات با هم همکاری کنند تا بتوان در مصرف انرژی صرفه جویی کرد.وی ادامه داد: ابزار های اینترنتی باید به گونه ای ایجاد شود که بازدید از سایت های انرژی میزان مصرف سازه ها را نشان دهد.

رییس بنیاد جهانی انرژی استفاده 80 درصدی انرژی توسط 20درصد از افراد جهان را یکی از مهم ترین چالش های جهان تلقی کرد و گفت:طبق آمار آژانس جهانی تا سال 2030 مصرف انرژی فسیل در دنیا تا 50 درصد افزایش خواهد یافت که 90 درصد این انرژی سوخته و به هوا می رود و ایران به دلیل دارا بودن نفت زیاد باید در این زمینه اقدامات کاهش دهنده انجام دهند.

وی ادامه داد: در ایران با اقدامات کوچک و ظریف میتوان 80در صد مصرف را در بخش مسکن کاهش داد به شرطی که به راحتی مردم خللی وارد نشود.وی با اشاره به انرژی خورشیدی گفت: خورشید در طی 7ساعت از شبانه روز آنقد انرژی می دهد که ما در طول یک سال در کره زمین مصرف می کنیم که امروزه در کشورهای پیشرفته برای تولید انرژی و روشنایی تا حد بسیار زیادی از انرژی خورشیدی استفاده می شود.

وی در پایان اظهار امیدواری کرد و ادامه داد: در حال حاضر بنیاد جهانی انرژی در ایران فعال است و بهتر است که سازمان ها و نهادهای مختلف به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی با این بنیاد همکاری کنند. **پدیده های اجتماعی و اقتصادی تفکر سبز را مدیریت می کند.

در ادامه مراسم مهندس محمد حسن امامی رییس بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران از محیط زیست با عنوان پدیده ای اقتصادی و اجتماعی یاد کردو گفت:محیط زیست پدیده ای است که که در واقع می توان گفت خود زندگی است.

به گفته وی افراد جامعه در زمینه های زیست محیطی ، موضوعات اجتماعی و اقتصادی مسئولیت های جداگانه ای دارند که این مسئولیت ها در کنار هم رویکرد و تفکر سبز را می سازد از این رو برای حل مسایل در حوزه سبز نیازمند ابزار و سیستم های سبز هستیم که خوشبختانه این ابزارها در کشور وجود دارد اما در برخی موارد به آنها کم توجهی می شود.

وی تاکید کرد : تمام سازمان ها ، نهادها و مردم سهم به سزایی در حفظ محیط زیست دارند بنا براین نباید وظیفه خود را به گردن دیگری بیندازیم . باید تلاش کنیم مسایل زیست محیطی را با تمام چالش هایی که وجود دارد در کنار هم حل کنیم که در این راه تقویت سرمایه اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است .

ساختمان و مدرسه سبز راه اندازی می شود

در ادامه مهندس هادی حیدر زاده، رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران افزود:در حال حاضر در شهرداری تهران نظام مدیریت زیست محیطی را مستقر کردیم که تمام سازمان های وابسته به شهرداری این مهم اجرا شود.

وی از راه اندازی پروژه مدرسه سبز خبر داد و گفت: در این مدارس علاوه بر بحث روزانه الزامات و آموزش محیط زیست را هم دارند و انرژی این مدارس از خورشید تامین می شود بازیافت کاغذ را در دستور کار دارند.حیدر زاده افزود: لایحه ساختمان سبز را به شورای شهر ارائه کردیم که ساختمان هایی که بحث زیست محیطی را رعایت میکنند رتبه نبدی شوند.

وی در پایان گفت: تهران به عنوان اولین شهر خاورمیانه و نودو پنجمین شهر دنیا است که دارای نظام مدیریت محیطی پیوسته است.

هفتمین همایش مدیریت سبز با محورهای مدیریت سبز و رویکرد های نوین آن، مدیریت شهری، رویکرد نوین سبز ، اقتصاد و مدیریت انرژی توسط انجمن مدیریت سبز ایران و با حضور متخصصان و کارشناسان امروز -سه شنبه - در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد .

همچنین در مراسم به سازمان ها و شرکت هایی که توانستند با اقدامات خود در زمینه حفظ محیط زیست شاخص های مورد نظر را رعایت کنند گواهینامه و نشان محصول سبز نو آوری سبز را اعطا شد.