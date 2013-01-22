توزیع فرآورده های نفتی در لرستان 3 درصد کاهش یافت

محمدرضا موسوی خواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از 943 میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی در استان لرستان توزیع شده است.
وی بیان داشت: این میزان فرآورده نفتی شامل 301 میلیون لیتر بنزین سوپر و معمولی، هزار و 230 میلیون لیتر نقت سفید، 446 میلیون لیتر نفت گاز و 75 میلیون لیتر نفت کوره بوده است.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه لرستان افزود: در سالجاری میزان توزیع فرآورده های نفتی در لرستان نسبت به سال گذشته سه درصد کاهش داشته است.
موسوی خواه افزود: بیشترین مصرف فرآورده های نفتی در لرستان در سالجاری نسبت به سال گذشته مربوط به نفت سفید با 16 درصد و سپس نفت گاز با چهار درصد نسبت بوده است.
وی با اشاره به فعالیت 12 مرکز توزیع گاز مایع در لرستان گفت: این مراکز در سالجاری بیش از 57 هزار تن گاز مایع در اختیار مردم قرار داده اند که این میزان نسبت به سال گذشته چهار درصد کاهش داشته است.
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