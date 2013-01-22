احتمال وقوع 75 درصد بلایای طبیعی جهان در استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، شاهپور رستمی ظهرسه‌شنبه در نشست بررسی مطالعات جامع خطر پذیری استان بوشهر اظهار داشت: در جهان تاکنون 41 مورد بلایای طبیعی شناسایی شده است که از این تعداد احتمال وقوع 31 مورد بالایی طبیعی در استان بوشهر وجود دارد.

وی به موقعیت خاص استان بوشهر از نظر وقوع بلایای طبیعی اشاره کرد و بیان داشت: استن بوشهر از استان‌های مهم و استراتژیک کشور است که باید برای پیشگیری از بلایی طبیعی در این استان توجه بیشتری صورت بگیرد.

معاون امور عمرانی استاندار بوشهر به برخی از مهمترین بلایای طبیعی که ممکن است در استان بوشهر روی دهد، اشاره کرد و گفت: سیل، زلزله، طوفان، خشکسالی، سرما زدگی، لغزش و رانش زمین از جمله این بلایای طبیعی است که خسارت‌های زیادی را در استان بوشهر ایجاد می کند.

وی با اشاره به وقوع دو بحران خشکسالی و جاری شدن سیل در نیمه دوم سال جاری، افزود: جاری شدن سیل در هفته اول آذر ماه امسال باعث خسارت 154میلیارد تومانی به زیر ساخت‌ها و کشاورزی استان بوشهر و همچنین فوت چهار نفر شد.

رستمی در ادامه خواستار آموزش مرتبطین با حوادث و سوانح برای کاهش خسارت در مواقع لزوم شد و اضافه کرد: اجرای طرح مطالعاتی جامع مدیریت حوادث و ایجاد ساختمان فرماندهی مدیریت بحران در استان باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ایجاد دفتر پژوهشکده سوانح طبیعی در استان بوشهر می‌تواند کمک بسیاری در این زمینه کند.