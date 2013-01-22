به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم محمدی در دیدار با حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان در محل دفترمرکزی این تشکل دانشآموزی، گفت: احیای هویت دینی و ملی دانشآموزان، تربیت و پرورش جوانان، هماهنگی بین نهادهای شخصیت ساز مانند خانواده، رسانهها و دستگاه تعلیم و تربیت و خود دانشآموزان از پارامترهای مهمی است که باید در احیای امور تربیتی لحاظ شود.
وی اضافه کرد: هماهنگ سازی تشکلهای دانشآموزی مانند اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان، سازمان دانشآموزی، بسیج دانشآموزی و غیره در پیشبرد اهداف تربیتی مؤثر میباشد.
محمدی با بیان اینکه یک انسان با تربیت صحیح میتواند آیندهاش را تضمین کند، افزود: در جامعه اسلامی ما به ویژه در محیطهای آموزشی باید بر مسائل تربیتی اسلام تکیه زد تا بتوانیم پاسخگوی چالشهای روحی و روانی دانشآموزانمان باشیم.
وی در ادامه با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و فرهنگی و نیز توسعه همه جانبه کشورمان تربیت نیروهای متخصص، متعهد و صاحب اخلاق اسلامی بیش از هر زمان دیگری یکی از ضرورتهاست، خواستار طراحی برنامه سیر مطالعاتی تربیتی - فرهنگی برای دانش آموزان توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان شد.
مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در ادامه با توجه به حساسیت بالای دوران کودکی و نوجوانی، گفت: رویکرد فیلمهای کودکان و نوجوانان میبایست گسترش مفاهیم آموزشی و تربیتی باشد و دارای کمترین نکات منفی باشد لذا اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان شایسته است در این عرصه وارد شده و به فیلمسازی و تربیت فیلمساز برجسته در زمینه فیلمهای نوجوانان بپردازد.
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