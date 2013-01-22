  1. جامعه
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۵۴

طراحی برنامه سیر مطالعاتی - تربیتی فرهنگی برای دانش‌آموزان

طراحی برنامه سیر مطالعاتی - تربیتی فرهنگی برای دانش‌آموزان

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش با بیان اینکه برای توسعه همه جانبه کشورمان تربیت نیروهای متخصص، متعهد و صاحب اخلاق اسلامی بیش از هر زمان دیگری یکی از ضرورتهاست، خواستار طراحی برنامه سیر مطالعاتی تربیتی - فرهنگی برای دانش آموزان توسط اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ابراهیم محمدی در دیدار با حامد علامتی دبیرکل اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در محل دفترمرکزی این تشکل دانش‌آموزی، گفت: احیای هویت دینی و ملی دانش‌آموزان، تربیت و پرورش جوانان، هماهنگی بین نهادهای شخصیت‌ ساز مانند خانواده، رسانه‌ها و دستگاه تعلیم و تربیت و خود دانش‌آموزان از پارامترهای مهمی است که باید در احیای امور تربیتی لحاظ شود.

وی اضافه کرد: هماهنگ سازی تشکلهای دانش‌آموزی مانند اتحادیه انجمنهای اسلامی دانش‌آموزان، سازمان دانش‌آموزی، بسیج دانش‌آموزی و غیره در پیشبرد اهداف تربیتی مؤثر می‌باشد.

محمدی با بیان اینکه یک انسان با تربیت صحیح می‌تواند آینده‌اش را تضمین کند، افزود: در جامعه اسلامی ما به ویژه در محیط‌های آموزشی باید بر مسائل تربیتی اسلام تکیه زد تا بتوانیم پاسخگوی چالش‌های روحی و روانی دانش‌آموزانمان باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی و فرهنگی و نیز توسعه همه جانبه کشورمان تربیت نیروهای متخصص، متعهد و صاحب اخلاق اسلامی بیش از هر زمان دیگری یکی از ضرورت‌هاست، خواستار طراحی برنامه سیر مطالعاتی تربیتی - فرهنگی برای دانش آموزان توسط اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شد.

مدیرکل فرهنگی و هنری آموزش و پرورش در ادامه با توجه به حساسیت بالای دوران کودکی و نوجوانی، گفت: رویکرد فیلم‌های کودکان و نوجوانان می‌بایست گسترش مفاهیم آموزشی و تربیتی باشد و دارای کمترین نکات منفی باشد لذا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان شایسته است در این عرصه وارد شده و به فیلم‌سازی و تربیت فیلم‌ساز برجسته در زمینه فیلم‌های نوجوانان بپردازد.

کد مطلب 1797648

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