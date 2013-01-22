  1. سیاست
۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۰۱

نامه جامعه مدرسین به رسانه‌ها؛

مواضع فقط از سوی آیت‌الله یزدی اعلام می‌شود

مواضع فقط از سوی آیت‌الله یزدی اعلام می‌شود

جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ارسال نامه ای رسمی به رسانه ها اعلام کرد که مواضع این تشکل صرفا از سوی آیت الله محمد یزدی و یا از طریق بیانیه رسما اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، درپی افزایش اظهار نظرهای اعضای شورای مرکزی جامعه مدرسین در خصوص مسائل گوناگون کشور و انتساب این سخنان به عنوان مواضع این تشکل روحانی از سوی برخی رسانه ها، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم نامه را با امضای علی ابراهیمی، مسئول دفتر خود خطاب به رسانه ها ارسال کرد.

در متن این نامه آمده است: با توجه به اظهارنظرهای مختلف در رسانه ها در ارتباط با مسائل مطرح شده در جلسات جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، به اطلاع می رساند همانطور که قبلا اعلام شده بود؛ این تشکل روحانی صرفا مواضع خود را از طریق رئیس جامعه مدرسین و یا به صورت بیانیه رسمی اعلام می کند.

برخی اعضای جامعه مدرسین واکنش هایی را در قبال اظهارات حبیب الله عسگر اولادی داشتند و مواضع خود را به جامعه مدرسین نسبت داده بودند که این موضعگیری ها مورد تذکر جامعه مدرسین قرار گرفت.

کد مطلب 1797649

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