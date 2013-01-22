فعال سازی پایگاه اطلاع رسانی ادارات کهگیلویه و بویراحمد ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، غریب دین پرور ظهر سه شنبه در نشست شورای اطلاع رسانی استان افزود: ظرفیتهای اطلاع رسانی و ارتباطات متعدد و فراوانی وجود دارد که دستگاهای اجرایی باید از آن به خوبی استفاده کنند.

وی بیان کرد: باید با توجه به محدودیت منابع انسانی و مالی، بهترین روش ها را برای اطلاع رسانی انتخاب کرد و ‌به امر اطلاع رسانی خدمات نظام در حوزه کاری پرداخت.

دین پرور وظیفه این شورا را هماهنگی،‌ تبیین و تعیین سیاستها و برنامه های اطلاع رسانی و تبلیغی دولت در ابعاد مختلف خبری و مناسبتی عنوان کرد و افزود: ‌رسانه های جمعی بازوی اصلی و از مهم ترین ارکان اطلاع رسانی در سطوح مختلف هستند که باید عامل ادارات با آنها بیشتر شود.

وی دهه ی فجر استان را فرصت مناسبی برای اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به آحاد جامعه در خصوص خدمات دولت و نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: باید با اطلاع رسانی واقعی،‌ شیرینی سالگرد پیروزی انقلاب را در کام مردم به عنوان ولی نعمتان جامعه، بیشتر کنیم.

دین پرور همچنین گفت: برنامه ریزی و زمان بندی افتتاح و یا کلنگ زنی پروژهای دهه فجر با هماهنگی و همکاری فرمانداری ها و حوزه معاونت امور عمرانی و دفتر فنی استانداری انجام می شود.

وی افزود: این برنامه ها به زودی در اختیار رسانه های استان قرار می گیرند.