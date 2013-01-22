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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۹

تا 12 بهمن ماه/

متقاضیان دریافت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی در خراسان رضوی ثبت نام کنند

متقاضیان دریافت تسهیلات طرح توسعه کشاورزی در خراسان رضوی ثبت نام کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ریزی استاندار خراسان رضوی گفت: متقاضیان دریافت تسهیلات طرح توسعه بخش کشاورزی سال 91 در شهرستان های استان تا 12 بهمن ماه فرصت دارند نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جمشیدی اظهار کرد: در صورت مراجعه نکردن متقاضی، این امر به منزله انصراف از دریافت تسهیلات تلقی شده و اعتبارات مذکور در سایر شهرستان های دارای متقاضی، صرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه از مجموع اعتبارات سال گذشته این بخش 99.3 درصد جذب شده، گفت: این استان در جذب اعتبارات مصوب طرح توسعه بخش کشاورزی سال 90، رتبه سوم کشور را به خود اختصاص داده است.

جمشیدی بر ضرورت رعایت تمامی ضوابط و قوانین بانکی در کنار روان سازی فرآیندها در پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها تاکید کرد و افزود: به منظور بررسی و نظارت بر عملکرد ستاد طرح توسعه بخش کشاورزی در شهرستان ها، کمیته ای تشکیل و گزارشات آن، به صورت هفتگی به ستاد استان ارسال خواهد شد.

وی گفت: اعتبارات طرح توسعه بخش کشاورزی استان در سال جاری، در ابتدا 187 میلیارد تومان بوده که با افزوده شدن 20 میلیارد تومان دیگر، در مجموع اعتبار این بخش در سال جاری به 207 میلیارد تومان ارتقا یافته است.

معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی همچنین اعلام کرد: توزیع اعتبارات شهرستانی این طرح نیز انجام و ابلاغ شده است.

کد مطلب 1797654

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