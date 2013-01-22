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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۴:۴۱

190پروژه همزمان با دهه فجر در سراوان افتتاح و کلنگ زنی می ‌شود

190پروژه همزمان با دهه فجر در سراوان افتتاح و کلنگ زنی می ‌شود

سراوان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار سراوان گفت: همزمان با دهه مبارک فجر 190 پروژه در این شهرستان افتتاح و کلنگ ‌زنی می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور بزرگ ‌زاده ظهر سه شنبه در جلسه ستاد دهه فجر سراوان اظهار داشت: 16 میلیارد و 300 میلیون تومان از محل اعتبارات ملی، استانی و بخش خصوصی برای افتتاح و کلنگ ‌زنی این پروژه ‌ها هزینه شده است.

وی گفت: در زمینه احداث گلخانه ‌ها تحول عظیمی در این شهرستان رخ داده است.

وی افزود: برنامه های مختلف و متنوعی در قالب 17 کمیته به مناسبت دهه فجر در سراوان برگزار می ‌شود.

معاون فرماندار سراوان بیان داشت: نمایشگاه دستاوردهای نظام و انقلاب نیز در ایام دهه مبارک فجر در این شهرستان برگزار می ‌شود.

امام جمعه سراوان نیز در این جلسه گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی شاهد نوآوری، رشد و خلاقیت در عرصه‌ های مختلف هستیم.

حجت الاسلام غلامرضا دهقان افزود: به همین دلیل باید برنامه های دهه مبارک فجر هرسال باشکوه خاصی برگزار شود.

حجت ‌الاسلام عباس دانشی رئیس ستاد دهه فجر سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه اظهار داشت: از آنجا که انقلاب اسلامی ایران اسلام را زنده کرده است، برنامه ‌های متنوعی در دهه فجر در سطح شهرستان‌ های استان برگزار می‌ شود.

کد مطلب 1797657

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