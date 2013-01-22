نگاهی به انتخابات پارلمانی اردن

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی گزارش داد: در حالی اردنی ها خود را آماده انتخابات فردا می کنند که اسلام گرایان این انتخابات را تحریم کرده اند.

القدس العربی افزود: در انتخابات 1425نفر از جمله 191 زن نامزد شده اند تا شانس خود را برای تصاحب 150 کرسی مجلس این کشور آزمایش کنند و برای تصاحب این کرسی ها به رقابت با یکدیگر بپردازند.

این روزنامه بیان کرد: در این انتخابات حدود دو میلیون و 272 هزار و 182 رای دهنده از جمعیت حدود شش میلیون نفری این کشور رای خود را به صندوق خواهند انداخت.

القدس العربی می نویسد: بسیاری از اردنی به انتخابات خوش بین نیستند و از وعده های دروغین و عملکرد ناموفق مجالس قبلی اردن به تنگ آمده اند به ویژه که نامزدهای انتخابات مجلس هم تلاش کرده اند حجم توقعات مردمی را بالا نبرند.

این روزنامه افزود: این انتخابات با نظارت 7020 ناظر داخلی و 512 ناظر بین المللی برگزار می شود. و کمیته مستقل انتخابات اردن اعلام کرده است که 28 سازمان بین المللی، عربی و داخلی در امر نظارت بر انتخابات شرکت دارند که از جمله آنها می توان به مرکز کارتر و اتحادیه عرب اشاره کرد.

در این میان اتحادیه اروپا نیز برای اولین هشتاد ناظر به ریاست دیوید مارتن انگلیسی مامور نظارت بر انتخابات اردن در دوازده استان این کشور کرده است.

القدس العربی نوشت: همچنین 47 هزار نیروی امنیتی وظیفه حمایت از انتخابات اردن را بر عهده دارند.