کمبود بودجه مشکل تئاتر شیراز است

به گزارش خبرنگار مهر، مهسا علمداری ظهر سه شنبه در جلسه نقد و بررسی نمایش "گاوچران های مفرغی"، گفت: متاسفانه مشکلات زیادی در راه تئاتر شیراز وجود دارد و تا زمانیکه این مشکلات برطرف نشود نمی توانیم با تمام قدرت کار کنیم.

وی ادامه داد: کمبود سالن نمایش و تمرین از دیگر مشکلات تئاتر شیراز است زیرا داشته های موجود در بخش سالن های تئاتر کافی نیست و یا دارای امکانات کامل نیستند.

کارگردان نمایش "گاوچران های مفرغی" تصریح کرد: سالن استاد هودی از جمله مکانهای تمرین و اجرای نمایش در شیراز است که هیچگونه امکاناتی ندارد.

علمداری با اشاره به اینکه سرمای ها و نامناسب بودن صندلی ها از جمله مشکلات این سالن به حساب می آید، گفت: در سرمای هوا باید در این سالن تمرین شود در حالیکه این سرما تمرکز را به راحتی از بین می برد.

وی ادامه داد: ارائه تئاتر مناسب با حمایت و تبلیغات ممکن است که در این خصوص ما در شیراز هیچکدام از این موارد را در اختیار نداریم.

کارگردان نمایش "گاوچران های مفرغی" در بخش دیگری از سخنان خود بابیان اینکه داستان نمایش برای همگان قابل فهم بود، گفت: هیچکدام از دیالوگ هایی که در نمایش گفته شد سنگین نبود و بار مفهومی آن برای تماشاگر قابل فهم بود.

علمداری تاکید کرد: این کار را نباید در کنار کارهای کودکان قرار داد.