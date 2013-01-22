صادرات فرآورده های دارویی "شرکت داروسازی فارابی" تعلیق شد/تامین نیاز داخلی در اولویت است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا تحسیری در این باره گفت: با بیان اینکه این شرکت در سال 90 حدود 12 میلیون دلار دارو به کشورهای بلاروس، اوگاندا، سومالی، کامرون، سودان، قزاقستان، تاجیکستان، افغانستان و عراق صادر کرده است، اظهار داشت: محدودیت های ایجاد شده توسط کشورهای غربی ما را بر آن داشت تا عمده فعالیت خود را بر تامین نیاز دارویی کشور قرار دهیم.

تحسیری مشکلات مربوط به انتقال ارز، عدم امکان دریافت اعتبار اسنادی، محدودیت برای صادرات برخی اقلام دارو که منجر به از دست دادن تعدادی از بازارهای خارجی می شود، را از مشکلات پیش روی صادرات در شرایط کنونی دانست.

عضو ویژه خانه صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به ظرفیت های اصفهان برای تولید دارو گفت: وجود واحدهای بزرگ صنعتی-دارویی و مراکز علمی از جمله دانشکده داروسازی و حضور متخصصان و کارشناسان صنعت داروسازی در استان و نیز برخورداری اصفهان از زیرساخت های ارتباطی و گمرکی از مزیت های این استان محسوب می شود به طوری که می تواند اصفهان را در جایگاهی قرار دهد که علاوه بر تولید فرآورده های دارویی مطابق با آخرین استانداردهای روز دنیا برای تامین نیاز داخلی، در صادرات هم پیشگام باشد.

وی یادآور شد: استفاده از توان و امکانات تولیدکنندگان داخلی و صرفه جویی در منابع انرژی و هزینه ها می تواند منجر به موفقیت در تامین نیاز داخلی و حتی گسترش صادرات شود.