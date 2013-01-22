اجرای آبیاری تحت فشار در 14هزار هکتار اراضی گوجه فرنگی استان بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، نوذر منفرد ظهر سه شنبه در نشستی با حضور مدیران اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: در چند سال اخیر خشکسالی بیشترین بحران استان بوشهر بوده و ضمن آوردن خسارات قابل توجه به محصولات کشاورزی شاهد شیوع آفات و بیماری‌های گوناگون در این بخش هستیم.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: از سال 87 تاکنون 110 میلیارد تومان تسهیلات در بخش کشاورزی برای مقابله با بحران خشکسالی به کشاورزان پرداخت شده است.

وی افزایش سامانه آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی را مهم‌ترین طرح‌ها در بخش مقابله با خشکسالی ذکر کرد و گفت: بیش از 14 هزار هکتار اراضی گوجه فرنگی در استان تحت پوشش این طرح است که سالانه 600 هزار تن محصول تولید می‌کند.

بازسازی و مقاوم سازی 50هزار واحد مسکونی روستایی استان بوشهر

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر نیز با بیان اینکه زیر ساخت‌های لازم در روستاها بر پیشگیری از خسارت در مواقع بحران ایجاد شده است، گفت: سیل اخیر در استان به روستاها و واحدهای مسکونی آن‌ها خساراتی وارد نکرد و این نشان دهنده اجرای طرح مقاوم سازی منازل مسکونی روستائیان است.

ابراهیم فرزانه افزود: تاکنون افزون بر 50هزار واحد مسکونی روستایی بازسازی و مقاوم سازی شده است که در مواقع بروز حوادث مقاوم هستند.

663میلیارد تومان خسارت سیل و خشکسالی در استان بوشهر

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای بوشهر نیز گفت: استان بوشهر در وقوع سیل‌های خطرناک رتبه دوم کشور را دارد و بیشترین خسارت طی 25 سال گذشته به استان بوشهر وارد شده است.

فریدون کرم‌پور با بیان اینکه 57 درصد کل خسارت‌های سوانح طبیعی در استان بوشهر رخ داده، اظهار داشت: در 25 سال گذشته بالغ بر 663 میلیارد تومان خسارت طبیعی در بخش وقوع سیل و خشکسالی به استان وارد شده که به طور متوسط سالانه 51 میلیارد تومان خسارت را شامل می‌شود.

وی گفت: سیل آذرماه امسال 150 میلیارد تومان خسارت به بخش‌های مختلف استان وارد کرد.