تحقق اهداف کمیته امداد مستلزم مشارکت همه دستگاههاست

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید فرهادی ظهر سه شنبه در نشست با مدیریت امور شعب بانک مهراقتصاد استان، افزود: مهمترین دغدغه امدادگران کمیته امداد، خدمات دهی به محرومان و نیازمندان بخصوص ایتام است.

وی با بیان اینکه این نهاد به همکاری همه جانبه در بحث ازدواج، تحصیل و رفع مشکلات معیشتی ایتام، نیاز دارد، اظهار داشت: طرحهای مختلفی در این نهاد برای رفع مشکلات نیازمندان در حال اجرا است که از جمله این طرحها، طرح "هبه" است.

فرهادی با بیان اینکه در این طرح در راستای رفع مشکلات محرومان، اجناس مازاد بر زندگی خانواده ها تعمیر و یا به فروش می رسد، تصریح کرد: طرح "برکت" نیز از دیگر طرح های کمیته امداد استان در راستای اهدای کمکهای نقدی به نیازمندان است.

مدیر کل کمیته امداد استان افزود: در این طرح هر یک از کارکنان می تواند تا50 هزار ریال از حقوق خود را با هماهنگی امور مالی ادارت کسر و به حساب کمیته امداد واریز کند تا ماهیانه به ایتام اختصاص یابد.

فرهادی با اشاره به فرهنگسازی برای ایجاد اشتغال بیان داشت: استفاده از ظرفیت خانواده های مددجو و بهره گیری حداکثری از توان آنان در توانمند سازی این خانواده ها از اولویتهای کاری این نهاد است.

مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان نیز در این نشست گفت: با توجه به اینکه ایجاد اشتغال از اولویتهای کاری کمیته امداد است، بانک مهر اقتصاد آمادگی هرگونه همکاری با این نهاد را در زمینه اجرای طرح های جاری دارد.

محمد قضایی با مثبت ارزیابی کردن طرح های اشتغال توسط کمیته امداد، اظهار داشت: تبلیغ فرهنگ خمس، زکات و طرحهای کمیته امداد در بانک ها ی استان، در پیشرفت برنامه های اشتغالزایی این نهاد تاثیر به سزایی دارد.

وی افزود: اشتغالزایی و توانمد سازی نیازمندان و محرومان جامعه با تعامل و همکاری همه نهادها در استان امکان پذیر است.

قضایی بیان داشت: ایجاد اشتغال برای خانواده های نیازمند، به توانمند سازی و استقلال خانواده ها کمک شایانی خواهد کرد.