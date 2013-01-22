دوره آموزشی «عهد» با هدف بازاندیشی در مبانی علوم انسانی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره برای علاقه‌مندان علوم انسانی و با حضور استادانی همچون سید محمدمهدی میرباقری، حمید پارسانیا، یوسفعلی میرشکاک، حسین کچویان، سعید زیباکلام، شهریار زرشناس، موسی نجفی و جمعی دیگر از استادان حوزه و دانشگاه برگزار می‌شود.

این دوره با نگاهی انتقادی به رویکرد غالب در نظام آموزش عالی و با هدف بازاندیشی در مبانی علوم انسانی آغاز می‌شود. «فهم بنیادهای تاریخی و معرفتی عالم مدرن» در نسبت با «تاریخ و عالم اسلام»، محور اساسیِ طراحی این دوره است.

دوره «عهد» روزهای پنجشنبه هر هفته و در چهار نیم‌سال آموزشی برگزار خواهد شد. «مظاهر تمدنی اومانیسم»، «مسائل تاریخ فلسفه اسلامی و فلسفه غرب» و «آشنایی با جریان‌های غالب فکری در جهان اسلام»، مسائل اصلی سه نیم‌سال این دوره است. نیم‌سال چهارم نیز براساس رشته‌های تخصصی دانشجویان ارائه خواهد شد. در این نیم‌سال، فلسفۀ رشته‌های مختلف علوم انسانی و مسائل بنیادین آن‌ها، تاریخ تکوین هرکدام از این رشته‌ها در غرب و چگونگی ورود آن‌ها به ایران، در قالب گروه‌های تخصصی و به تفکیک رشته‌های مختلف بررسی خواهد شد.

دانشجویان رشته‌های علوم انسانی و دیگر علاقه‌مندان می‌توانند تا دوازدهم بهمن، با مراجعه به «پایگاه اطلاع‌رسانی دوره عهد» به آدرس http://www.ahdamoozesh.blogfa.com/ یا تماس با شماره‌تلفن‌های 88932460-021 و 09128091337، در دوره مقدماتی ثبت‌نام کنند.

کلاس‌های دوره «عهد» در محل «خیابان حافظ، نرسیده به چهارراه کالج، بن‌بست حیات، پلاک 12، طبقه سوم» برگزار می‏شود.