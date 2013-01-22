رونمایی از سه اثر هنری در خراسان جنوبی

مهدی حبیبی در گفتگو با مهر، اظهارداشت: برای رونمایی و تولید این آثار هنری بیش از 80 میلیون تومان اعتبار در استان هزینه شده است.

وی با اشاره به رونمایی از کتاب عکس انقلاب اسلامی استان ادامه داد: در این کتاب عکس های موجود دوران انقلاب اسلامی مربوط به این استان ارائه شده است.

حبیبی از رونمایی فیلم مستند "شهید ناصری" خبر داد و گفت: فیلم مستند شهید ناصری به کارگردانی محمدحسین جعفریان شاعر و مستندساز برجسته کشور تولید شده است.

وی تصریح کرد: شهید محمد ناصر ناصری یکی از شخصیت‌های مهم و اصلی منطقه است که در حمله به کنسولگری افغانستان در مزار شریف در سال 77 به شهادت رسید.

وی عنوان کرد: بخشی از این فیلم در مناطق مختلف افغانستان و قسمتی دیگر در ایران و در قالب گفتگو با هم رزمان آن شهید تهیه شده است.

حبیبی ادامه داد: پنج مستند زندگی نامه شهیدان "رجبعلی آهنی"، "الله یار جابری"، "رئوفی فرد"، "آتش دست" و "شهید احمد زارعی" نیز در دست ساخت است.

وی از برگزاری نخستین همایش انقلاب اسلامی در خراسان‌ جنوبی با حضور فعالان انقلاب در ایام دهه فجر خبر داد و افزود: نرم افزار چند رسانه ای انقلاب نیز همزمان با این ایام در استان رونمایی می شود.

مدیر حوزه هنری خراسان جنوبی همچنین به رونمایی از مرکز تخصصی آرشیو اسناد انقلاب اسلامی در استان در آینده ای نزدیک اشاره کرد و افزود: تمام فیلم ها، دست نوشته ها و وصایای شهدا و رزمندگان این استان در این مرکز جمع آوری می شود.