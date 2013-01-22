مانور آمادگی کارکنان خطوط لوله و مخابرات غرب برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس HSE این منطقه با اعلام این خبر گفت: این مانورها رأس ساعت مقرر و با حضور کارکنان رسمی و پیمانی با به صدا در آمدن آژیر خطر موجود در اتاق کنترل این مراکز انتقال نفت آغاز شد.

پیمان سپهری افزود: این عملیات ها براساس سناریوی از پیش نوشته شده و با آموزش کارکنان با نحوه استفاده از امکانات و تجهیزات و نحوه اجراء انجام شد.

وی گفت: در این مانورها اولین حمله به حریق به وسیله خاموش کننده های دستی و پودری صورت گرفت ودر ادامه با پاشیدن آب به صورت fog جهت جلوگیری از انتشار گازهای موجود ،خنک کردن مخازن وتجهیزات اطراف محوطه حریق انجام یافت.

سپهری اضافه کرد: در مرکز انتقال نفت پایطاق نیز حمله به حریق به وسیله خاموش کننده های دستی پودری صورت گرفت و با پاشیدن فوم، حریق به صورت کامل اطفا شد، همچنین با بستن شیر ورودی نفت خام و انتقال باقیمانده نفت به Drain trap از آلودگی بیشتر جلوگیری به عمل آمد.

سپهری حضور وانت پیشرو و آمبولانس مرکز طب صنعتی و کامیون آتش نشانی را از نقاط قوت مانور برشمرد و گفت: مصدومین فرضی نیز پس از دور کردن از محوطه حادثه به آمبولانس انتقال پیدا کرده و عملیات CPR بر روی آنها انجام گرفت. سپس به مرکز فوریت های پزشکی انتقال یافتند.

وی تصریح کرد: پس از اتمام عملیات، پاکسازی محوطه از پودر و فوم های ریخته شده و برداشتن خاک های آلوده در دستور کار قرار گرفت.

رئیس HSE منطقه غرب عنوان داشت: پس از برگزاری مانور، در جلساتی که با حضور معاون عملیات منطقه، رئیس مراکز انتقال نفت و تأسیسات انتهایی کرمانشاه و پایطاق، مسئول ایمنی و آتش نشانی، مسئول بهداشت کار صنعتی و حفاظت از محیط زیست و سایر پرسنل، نقاط ضعف و قوت آن بررسی شد و پیشنهادهای لازم جهت برگزاری بهتر مانور های دیگر داده شد.



بازدید کارآموزان از مرکز انتقال نفت و تأسیسات انتهایی کرمانشاه

کارآموزان رشته جوشکاری و ایمنی و حفاظت مرکز شماره 3 آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه از مرکز انتقال نفت و تأسیسات انتهایی کرمانشاه بازدید کردند.

این بازدید دو ساعته که با هدف آشنایی با تجهیزات صنعتی، نحوه عملکرد شرکت و چگونگی نقل و انتقال مواد نفتی انجام شد؛ کارآموزان با نحوه استخراج و انتقال نفت خام و فراوده از مبادی اصلی تا زمان تحویل به شرکت پالایش و پخش فراوده های نفتی و مصرف کننده نهایی آشنا شدند.

رئیس مرکز انتقال نفت و تأسیسات انتهایی کرمانشاه گفت: منطقه غرب یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران است که دارای 4مرکز انتقال نفت شهید قمری، پایطاق، برداسپی، کرمانشاه و دو تأسیسات انتهایی کرمانشاه و سنندج است.

جعفر فرزین در خصوص وظایف اصلی این منطقه گفت: تأمین خوراک نفت‌خام پالایشگاه کرمانشاه، تأمین قسمت زیادی از فرآورده‌های سوختی استان‌های کرمانشاه و کردستان، تأمین خوراک نفت سفید پتروشیمی (L.A.B)، تأمین خوراک نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج و ... بخشی از مهمترین وظایف اصلی این منطقه است.

وی ادامه داد: نقل و انتقال مواد نفتی و فراورده به وسیله سه خط 8اینچ نفت خام نفت شهر/کرمانشاه- 10 اینچ فراوده کرمانشاه/سنندج و 16 اینچ نفت خام و فراورده افرینه/کرمانشاه به طول بیش از 600 کیلومتر صورت می گیرد.

فرزین در ادامه سخنان خود به جایگاه ویژه مخابرات در صنعت نفت اشاره کرد و گفت: این منطقه دارای 11 ایستگاه مخابراتی است که خدمات ارتباطی این منطقه را پوشش می دهند. سیستمهای مخابراتی با ضریب اطمینان 99 و 99 صدم درصد در امر بهره برداری و انتقال مواد نفتی از مراکز انتقال نفت به تاسیسات انتهایی منطقه انجام وظیفه می کنند.

مسئول آتش نشانی این منطقه نیز در خصوص اهمیت رعایت اصول ایمنی و حفاظت محیط زیست و تجهیزات ایمنی مطالبی عنوان کرد.

در ادامه رئیس روابط عمومی این منطقه گفت: این بازدیدها افق روشنی در زمینه نوآوری و کارهای تحقیقاتی پیش روی دانشجویان، کارآموزان و دانش آموزان قرار می دهد و سرعت تحول علمی در کشور را افزایش می دهد.

منصور ملایری افزود: بازدید کنندگان قبل از شروع بازدید به وسیله کاتالوگ های معرفی منطقه آشنایی مختصری با شرکت و وظایف اصلی آن پیدا کردند.

در ادامه این بازدید کارآموزان از نزدیک با چگونگی مراحل استخراج و تولید و انتقال نفت خام، کارکرد الکتروموتورها، دیزل ژنراتور و دیگر تجهیزات نصب شده در این مرکز انتقال نفت آشنا شدند.

دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات ایمنی و آتش نشانی در منطقه غرب برگزار شد

کارکنان منطقه غرب در یک دوره آموزشی عمومی نحوه استفاده از تجهیزات و ادوات ایمنی و آتش نشانی را فرا گرفتند.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای سطح علمی کارکنان در خصوص مباحث HSE از جمله تجهیزات ایمنی و آتش نشانی به مدت سه روز با حضور کارکنان حراست، تدارکات و انبار کالا و امور مالی برگزار شد.

مدرس این دوره آموزشی گفت: در این دوره در خصوص ایمنی و مباحث آن مطالب مبسوطی عنوان شد. سپس به تعریف حریق، مهار آتش و طبقه بندی، نحوه استفاده از کپسول های آتش نشانی، نحوه به کارگیری و استفاده آنها، انواع ماسک های تنفسی، تجهیزات حفاظت در برابر آتش و چگونگی نگهداری از وسایل و تجهیزات ایمنی به فراگیری پرداخته و آموزش های لازم داده شد.

بامداد کتانچی افزود: همچنین برای درک بیشتر مباحث ایمنی و اهمیت آن، فیلم به یاد چارلی به نمایش درآمد و شرکت کنندگان از وقایع رخ داده در این فیلم، گزارش تهیه کردند.

وی در ادامه سخنان خود به اهمیت HSE در محیط کار اشاره کرد و گفت: در حال حاضر موضوع HSE در دنیا دارای اهمیت زیادی است به گونه ای که حتی برای کم اهمیت ترین کارها، فرد می بایست ابتدا تمام دوره های مربوط به HSE را، شامل کمک های اولیه، اطفای حریق، درک از مسایل ایمنی، حفظ تجهیزات، بهداشت شخصی و عمومی، حفظ محیط زیست و ... را گذرانده باشد؛ در غیر این صورت مجوزهای لازم را در اختیار آنان نخواهند گذاشت.

کتانچی با بیان این مطلب که می بایست برای نهادینه کردن فرهنگ HSE، برنامه مدونی ارائه شود؛ گفت: آموزش در سه سطح برگزار می شود که می بایست هم به صورت عملی و هم به صورت تئوری باشد.

وی افزود: تعهد مدیریت مهمترین بخش است، این امر موجب می شود سیستم مدیریتی اجرا شود و به صورت پویا عمل کند، اما در هر مرحله از آن،آموزش نقش اصلی را ایفا می کند و در مرحله دوم ، آموزش ها می بایست هدفمند اجرا شوند و نهایتا در مرحله پایانی حفظ پویایی و پایداری سیستم آموزش است.

مدرس این دوره آموزشی در پایان بر تکرار و استمرار این دوره ها تأکید کرد.

مسئول آموزش منطقه غرب در خصوص برگزاری این دوره آموزش اظهار داشت: کارکنان مجموعه H.S.E منطقه نیز این دوره را به صورت تخصصی سپری کرده بودند به دلیل اهمیت موضوع H.S.E این دوره را به صورت عمومی و برای دیگر پرسنل برگزار کردیم.

در پایان این دوره آزمون کتبی برگزار شد.

پایداری خط لوله کرمانشاه/سنندج با احداث سد و آبنما

رئیس مهندسی ساختمان منطقه غرب گفت: مسیر خط لوله انتقال فراورده کرمانشاه/سنندج با احداث سد و آبنما ایمن می شود.

ابراهیم مؤمن در این خصوص گفت: در ادامه عملیات ایمن سازی خطوط لوله انتقال نفت و مواد نفتی، سد و آبنما در کیلومتر 53 رودخانه گرگان واقع در مسیر خط لوله 10 اینچ انتقال فراورده کرمانشاه/سنندج احداث می شود.

وی افزود: این عملیات به منظور بالا بردن ایمنی و پایداری خطوط و همچنین به دلیل اینکه برخی از قسمت های خطوط انتقال در مسیر جریان آب قرار گرفته اند که این امر موجب شسته شدن مصالح موجود بر روی لوله ها و در نهایت نمایان شدن و عدم ایمنی آنها شده است؛ در دستور کار قرار گرفته است.

مؤمن تصریح کرد: این سازه های سنگی به صورت سد و یا آبنما ساخته می شود که موجب ته نشین شدن مواد و مصالح سنگی بر روی لوله می شود.

وی مدت زمان اجرای این پروژه را سه ماه اعلام کرد و افزود: اجرای این پروژه از بیستم آذرماه سالجاری آغاز شده است که پیش بینی می شود در صورت مساعد بودن شرایط جوی تا قبل از پایان سال به اتمام برسد.

20کیلومتر از خط لوله 10 اینچ کرمانشاه/سنندج ایمن شد

کارشناس ارشد مهندسی خوردگی منطقه غرب از اتمام عملیات تعویض پوشش 20 کیلومتر از خط لوله انتقال فراورده کرمانشاه/سنندج خبر داد.

رحمان رضایی در این خصوص گفت: این پروژه در راستای ایمن سازی خطوط لوله انتقال نفت و همچنین جلوگیری از افت ولتاژ حفاظت کاتدی و پس از انجام عملیات C.SCAN و آنالیز نتایج نهایی پیگرانی هوشمند از کیلومتر 14 تا 34 خط مذکور در دستور کار قرار گرفت.

وی اعلام کرد: با اجرای این عملیات از رشد بیش از 385 نقطه خوردگی زیر 30درصد جلوگیری شد.

رضایی عنوان کرد: اجرای این عملیات پس از طی مراحل قانونی و شناسایی پیمانکار، شهریور ماه سال گذشته آغاز شد که با تلاش و نظارت دقیق همکاران در مدت زمان 15 ماه به اتمام رسید که چهار ماه زودتر از موعد پیش بینی شده بود.

کارشناس ارشد مهندسی خوردگی منطقه غرب با بیان این مطلب که به دلیل اینکه نقاط خوردگی زیر 30درصد در این محدوده از خط قابل وصله زدن نبود؛ گفت: تنها با اجرای سند بلاست، پرایمر و اعمال پوشش می توان از گسترش خوردگی در آن جلوگیری کرد که با اجرای این عملیات تمام نقاط خوردگی با درصد ذکر شده ترمیم و تعمیر شدند.

رضایی اظهار داشت: موقعیت مکانی محل عبور لوله که علاوه بر تعدد معارضین و وجود تقاطع های متعدد بارودخانه ها، کانال های زهکشی، خطوط لوله آب- گاز- برق، جاده های اصلی و فرعی و ... سختی کار اجرای این پروژه را دو چندان کرده بود.



