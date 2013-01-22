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۳ بهمن ۱۳۹۱، ۱۵:۲۲

رئوف:

وحدت مردم و مسئولان رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

وحدت مردم و مسئولان رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

شهرری - خبرگزاری مهر: بخشدار فشافویه اظهار داشت: وحدت و همدلی مردم و مسئولان به عنوان یکی از رمزهای موفقیت انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر بخش فشافویه شهرستان ری صبح سه شنبه با حضور کریم رئوف بخشدار فشافویه و حجت الاسلام رحیم علی نهاوندی امام جمعه حسن آباد، رؤسای ادارات بخش فشافویه و دیگر مسئولان در بخشداری فشافویه برگزار شد.

کریم رئوف در این جلسه گفت: در آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران اسلامی در اوج عظمت و اقتدار قرار دارد، پس برنامه های دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی باید باشکوه هر چه تمام تر برگزار شود، زیرا دهه فجر متعلق به همه آحاد مردم است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک واقعیت بزرگی است که مورد توجه جهانیان است و حضورآگاهانه مردم در این ایام بسیار مهم است و دهه فجر فرصتی مغتنم برای انتقال ارزش های مقدس انقلاب به نسلهای بعدی است.

با اجرای برنامه های فرهنگی حرکت مزموم دشمن را خنثی کنیم

بخشدار فشافویه بیان داشت: در این برهه حساس که دشمنان اسلام و میهن اسلامی ایران تمام سعی و تلاش خود را برای به انحراف کشیدن اعتقادات آحاد جامعه اسلامی و ایجاد نارضایتی به کار گرفته اند، ایام الله دهه مبارک فجر به عنوان مهمترین مناسبت ملی، بهترین فرصت است که با اجرای برنامه های فرهنگی محتوایی و تأثیرگذار، این حرکت مزموم دشمن را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: لازم است آحاد مختلف جامعه با حضور باشکوه خود در مراسم و برنامه‌ های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با آرمانهای والای نظام تجدید بیعت کرده و دشمنان را مأیوس کنند.

رئوف تأکید کرد: وحدت و همدلی مردم و مسئولان به عنوان یکی از رمزهای موفقیت انقلاب اسلامی است و ایام الله دهه فجر با هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت(ص) تقارن یافته بنابر این برنامه ‌ها باید با هم هماهنگی داشته باشند.

باید در برنامه ‌ها افزایش وحدت ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی اضافه کرد: باید در برنامه ‌ها افزایش وحدت ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا وحدت، همدلی، انسجام و برادری سبب تقویت انقلاب و نظام اسلامی می ‌شود.

امام جمعه حسن آباد شهرستان ری نیز در این مراسم گفت: مراسم دهه فجر باید با شکوه هرچه تمام برگزار شود، چون این دهه یادآور خاطرات دوران انقلاب اسلامی و مایه مباهات و برکت است و به برکت خون شهدا امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، آرمانهای نظام مقدس اسلامی سراسر دنیا را درنوردیده است.

حجت الاسلام رحیم علی نهاوندی افزود: موج آزادی خواهی و استقلال طلبی امروز در سراسر دنیای اسلامی طنین انداز شده و مقاومت کشورهای مسلمان در برابر ظلم و ستم استکبار جهانی از مصادیق صدور انقلاب است، انقلابی که با انواع توطئه ها به برکت حضور آگاهانه ملت شریف ایران دست و پنجه نرم کرده است.

دهه فجر زمینه ساز انتقال ارزش های انقلاب به نسلهای سوم و چهارم است

وی با بیان اینکه گرامیداشت دهه فجر زمینه ساز انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای سوم و چهارم می‌ شود، عنوان داشت: انتقال ارزشها و آرمانهای والای امام(ره) و انقلاب، روحیه شهادت طلبی ملت همیشه در صحنه ایران و نیز گنجاندن دستاوردها و خدمات مختلف نظام در بیش از سه دهه به نسل جوان جامعه امری ضروری است.

امام جمعه حسن آباد بر مردمی بودن برگزاری برنامه‌ های دهه فجر تأکید کرد و از اقشار مختلف به ویژه جوانان خواست تا در برگزاری هرچه باشکوه تر ایام این دهه تأثیرگذار باشند.

برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، همایش تجلیل از خانواده های شهدا، جشن، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، افتتاح طرحهای دهیاریها، برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن و حضور کارگران شهرک صنعتی با لباسهای متحد الشکل در راهپیمایی از جمله برنامه هایی است که قرار است در ایام دهه فجر در بخش فشافویه برگزار شود.

کد مطلب 1797676

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