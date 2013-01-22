وحدت مردم و مسئولان رمز پیروزی انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد بزرگداشت دهه فجر بخش فشافویه شهرستان ری صبح سه شنبه با حضور کریم رئوف بخشدار فشافویه و حجت الاسلام رحیم علی نهاوندی امام جمعه حسن آباد، رؤسای ادارات بخش فشافویه و دیگر مسئولان در بخشداری فشافویه برگزار شد.

کریم رئوف در این جلسه گفت: در آغاز سی و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران اسلامی در اوج عظمت و اقتدار قرار دارد، پس برنامه های دهه فجر پیروزی انقلاب اسلامی باید باشکوه هر چه تمام تر برگزار شود، زیرا دهه فجر متعلق به همه آحاد مردم است.

وی افزود: انقلاب اسلامی یک واقعیت بزرگی است که مورد توجه جهانیان است و حضورآگاهانه مردم در این ایام بسیار مهم است و دهه فجر فرصتی مغتنم برای انتقال ارزش های مقدس انقلاب به نسلهای بعدی است.

با اجرای برنامه های فرهنگی حرکت مزموم دشمن را خنثی کنیم

بخشدار فشافویه بیان داشت: در این برهه حساس که دشمنان اسلام و میهن اسلامی ایران تمام سعی و تلاش خود را برای به انحراف کشیدن اعتقادات آحاد جامعه اسلامی و ایجاد نارضایتی به کار گرفته اند، ایام الله دهه مبارک فجر به عنوان مهمترین مناسبت ملی، بهترین فرصت است که با اجرای برنامه های فرهنگی محتوایی و تأثیرگذار، این حرکت مزموم دشمن را خنثی کنیم.

وی ادامه داد: لازم است آحاد مختلف جامعه با حضور باشکوه خود در مراسم و برنامه‌ های گرامیداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بار دیگر با آرمانهای والای نظام تجدید بیعت کرده و دشمنان را مأیوس کنند.

رئوف تأکید کرد: وحدت و همدلی مردم و مسئولان به عنوان یکی از رمزهای موفقیت انقلاب اسلامی است و ایام الله دهه فجر با هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر نور و رحمت(ص) تقارن یافته بنابر این برنامه ‌ها باید با هم هماهنگی داشته باشند.

باید در برنامه ‌ها افزایش وحدت ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد

وی اضافه کرد: باید در برنامه ‌ها افزایش وحدت ملی بیشتر مورد توجه قرار گیرد، زیرا وحدت، همدلی، انسجام و برادری سبب تقویت انقلاب و نظام اسلامی می ‌شود.

امام جمعه حسن آباد شهرستان ری نیز در این مراسم گفت: مراسم دهه فجر باید با شکوه هرچه تمام برگزار شود، چون این دهه یادآور خاطرات دوران انقلاب اسلامی و مایه مباهات و برکت است و به برکت خون شهدا امروز پس از گذشت بیش از سه دهه از پیروزی انقلاب اسلامی، آرمانهای نظام مقدس اسلامی سراسر دنیا را درنوردیده است.

حجت الاسلام رحیم علی نهاوندی افزود: موج آزادی خواهی و استقلال طلبی امروز در سراسر دنیای اسلامی طنین انداز شده و مقاومت کشورهای مسلمان در برابر ظلم و ستم استکبار جهانی از مصادیق صدور انقلاب است، انقلابی که با انواع توطئه ها به برکت حضور آگاهانه ملت شریف ایران دست و پنجه نرم کرده است.

دهه فجر زمینه ساز انتقال ارزش های انقلاب به نسلهای سوم و چهارم است

وی با بیان اینکه گرامیداشت دهه فجر زمینه ساز انتقال ارزشهای انقلاب به نسلهای سوم و چهارم می‌ شود، عنوان داشت: انتقال ارزشها و آرمانهای والای امام(ره) و انقلاب، روحیه شهادت طلبی ملت همیشه در صحنه ایران و نیز گنجاندن دستاوردها و خدمات مختلف نظام در بیش از سه دهه به نسل جوان جامعه امری ضروری است.

امام جمعه حسن آباد بر مردمی بودن برگزاری برنامه‌ های دهه فجر تأکید کرد و از اقشار مختلف به ویژه جوانان خواست تا در برگزاری هرچه باشکوه تر ایام این دهه تأثیرگذار باشند.

برگزاری مسابقات ورزشی و فرهنگی، همایش تجلیل از خانواده های شهدا، جشن، نواختن زنگ انقلاب در مدارس، افتتاح طرحهای دهیاریها، برگزاری باشکوه راهپیمایی 22 بهمن و حضور کارگران شهرک صنعتی با لباسهای متحد الشکل در راهپیمایی از جمله برنامه هایی است که قرار است در ایام دهه فجر در بخش فشافویه برگزار شود.